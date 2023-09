Presentan “seres no humanos” en el Congreso de México en una audiencia sobre ovnis

México encabezó una audiencia pública sobre la información tanto nacional como en los Estados Unidos, Perú, Japón y Francia que se conoce alrededor de los fenómenos antes conocidos como Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), ahora nombrados como Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI, es español; UAP, por sus siglas en inglés).

La audiencia se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y fue encabezada por Jaime Maussan, el presentador del programa Tercer Milenio y que lleva décadas investigando el fenómeno extraterrestre, además estuvo acompañado por el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.

Previo a que concluyera el evento, Jaime Maussan presentó dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres con más de mil años de antigüedad que habrían sido encontrados en Cusco, Perú. Dichos cuerpos habían sido estudiados por la UNAM mediante análisis de carbono 14.

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves (...) sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea —área fosilizada—”, explicó.

Maussan adelantó que la audiencia tiene como objetivo normar el criterio de los fenómenos e incluirlo en la Ley de Protección del Espacio Aéreo, volviendo así a México el primer país “en el mundo” en aceptar la presencia de los no humanos en el planeta.