Messi en duda para el partido con Bolivia: "Pidió el cambio, le harán estudios"

Luego del sorpesivo cambio en el partido debut ante Ecuador y las declaraciones del propio capitan argentino. El DT Lionel Scaloni había adelantado tras la victoria ante Ecuador que se viene una etapa donde no será "la primera vez" que deba sacar al crack rosarino para cuidarlo.

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, artífice de la victoria frente a Ecuador en el debut por las Eliminatorias Sudamericanas, acusa una fatiga muscular que no asegura su presencia en el partido de este martes contra Bolivia en La Paz, por la segunda fecha de la clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Importante destacar las declaraciones del propio Lionel Messi tras el partido cuando fue consultado sobre su salida antes del pitazo final. "Al final estaba un poco cansado, se dió asi y seguramente no será la última vez que empiece a salir durante los partidos", había expresado Lio.

#ARG 1-0 #ECU | "Hay que pensar en lo que viene siempre, el objetivo nuestro es seguir de esta manera, seguir compitiendo sea cual sea el rival" dijo Leo Messi tras la victoria de Argentina.



"No sé qué tiene, sinceramente. Pidió el cambio. Mañana le harán estudios. Si está bien, viene y jugará. Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente", avisó el DT Lionel Scaloni en la conferencia de prensa en la noche del jueves tras el 1-0 ante los ecuatorianos.

Si bien todavía no hay confirmación oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, todo indica que el rosarino no será parte de la delegación que viajará el domingo a Bolivia con la intención de aclimatarse a los más de 3.600 metros de altura de la capital de ese país.

En este contexto, con un Messi de 36 años, que no hizo pretemporada y sumó 12 partidos en el último mes y medio desde su llegada a Inter Miami de los Estados Unidos, todo indica que no partiría con sus compañeros.

"Si no me pide el cambio, no lo saco", se sinceró Scaloni en la primera pregunta de la rueda de prensa.