El último adiós a Silvina Luna en el Cementerio de la Chacarita

Los familiares y amigos de Silvina Luna la despidieron en la casa velatoria O’Higgins, en el barrio porteño de Belgrano y, pasadas las 12 del mediodía partieron hacia el Cementerio de la Chacarita para darle el último adiós en el Panteón de Actores.

Su hermano Ezequiel Luna, su abogado Fernando Burlando y sus amigos Milca Gili, las hermanas Victoria y Soledad Rodríguez, Rodrigo Fernández Prieto, Gabriela Vaca Guzmán y su pareja Jorge Brito, Ximena Capristo y Gustavo Conti fueron algunos de los estuvieron en la ceremonia íntima que se hizo por la mañana y que luego acompañaron los restos de la actriz en el cortejo fúnebre hacia el cementerio.

En las inmediaciones del cementerio, se empezó a juntar gente, algunos ex pacientes de Aníbal Lotocki, como Stefy Xipolitakis, algunos seguidores de la actriz y muchos amigos y amigas, entre ellos, el conductor Ángel de Brito, Majo Martino y Locho Loccisano, la actriz Rocío Marengo, que no quiso hablar con la prensa, al igual que Cinthia Fernández, que optó por no dar declaraciones, y la actriz Iliana Calabró, que dialogó con Intrusos muy conmovida: “Me hace muy mal, les pido que se sumen a la marcha y que la Justicia pueda llegar a la verdad. Hay gente que no denuncia porque tiene miedo a exponerse. Acá hay un culpable”.

Esta tarde se realizará una marcha en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki para pedir Justicia por la muerte de Silvina como así también las de Mariano Caprarola, Cristian Zárate y Romina Vega.

Silvina Luna murió el 31 de agosto, a los 43 años, en el Hospital Italiano, tras haber permanecido 79 días internada por complicaciones en su salud. Tenía una insuficiencia renal aguda y todos sus órganos se habían deteriorado, según se presume, por un líquido que le habría inyectado Aníbal Lotocki.

Con información de Noticias Argentinas