Una de esas prácticas son las peregrinaciones, una actividad creciente al punto que el registro hasta el momento suma alrededor de 300 que ya están llegando desde distintos puntos de la región, el país y hasta de las villas capitalinas. No es un ejercicio físico; es un viaje espiritual que transforma a la persona que participa de ellas, convirtiéndose en una experiencia trascendente.

Para la Iglesia Católica, el hombre es un peregrino en este mundo, en el que está en tránsito hacia su encuentro con Dios y de ningún modo considera que sea una circunstancia lastimosa ni triste. Y el camino que se transita en una peregrinación como la que motiva el culto del Milagro es un reflejo de lo que es la vida del católico, que espera llegar a los pies de las imágenes con su carga emotiva, sus ruegos, sus necesidades y su agradecimiento. Es un desplazamiento que realiza con convicción, con fuerza, con alegría pese al cansancio y hasta las llagas en los pies, que son las pruebas de su sacrificio.

No solo los católicos peregrinan. Lo hacen los judíos, los musulmanes y los budistas, buscando valores que son comunes como la purificación, la renovación y la iluminación. Es un viaje que permite que sus participantes se conecten con su interior y también con quienes comparten el esfuerzo, generando relaciones intensas con personas que no pocas veces son sus propios vecinos.

Quienes peregrinaron relatan razones diferentes razones, que se repiten. No pocos son los que van en busca de milagros, sea salud, trabajo o la solución a problemas que los superan; no faltan aquellos que buscan perdón o una señal para orientar su vida. Es el espacio y también el momento propicio para reflexionar y hallar paz interior personal. Pero no son pocos los que también viven una peregrinación como una aventura pero logran finalmente una conversión.

Como sea, esta muestra de fe ha sido objeto de estudio y no solo dentro de la Iglesia que las promueve. “Movilidades sagradas: peregrinaciones, procesiones, turismo y viajes religiosos en la Argentina” es un libro que expone un amplio abanico de experiencias vinculadas al cruce entre movilidad y sacralidad en todas sus manifestaciones y a lo largo de todo el país, según expresan sus autores, que son más de 25 investigadores de la Argentina.

Pero hay quien desde hace 16 años vive una de las peregrinaciones más conocidas y esperadas en estos días. Es la que parte de Mina Patito, en el Departamento de Los Andes, a casi 5 mil metros de altura y la conduce rezando, realizando confesiones, coordinando los esfuerzos y alentando continuar a pesar de las adversidades en una topografía dificil, con un clima más duro aún. Monseñor Dante Bernacki, Vicario General de la Arquidiócesis de Salta, es quien sostiene en primera persona esta práctica.

En su opinión, las peregrinaciones son un fenómeno masivo de los últimos años y número va creciendo. También advirtió que los peregrinos evangelizan en silencio; con solo ponerse en camino cambian el corazón de muchos y, por supuesto, el propio.

En un año electoral, esta movilización alcanza un sentido que no deja de lado la reflexión de lo que viene, partiendo de la convicción que sostiene el prelado de que “para sacar la patria adelante hay que construir una patria de hermanos”. Que en poco menos de dos meses haya que votar obliga, como exhorta el sacerdote, a pensar seriamente en el futuro del país apuntando a un cambio ético.

La celebración del Milagro debe contribuir no solo a la renovación del católico practicante sino especialmente, a la consolidación de un ciudadano responsable que le responda a su Dios y a su Patria, porque es la exigencia de la hora.

Salta, 06 de setiembre de 2023