Sebastián Báez pasó a tercera ronda y es el único argentino que sigue en el US Open

El tenista bonaerense Sebastián Báez ratificó el gran momento que atraviesa en su carrera al convertirse en el único tenista argentino en alcanzar la tercera ronda del US Open al vencer este jueves por la noche al brasileño Felipe Meligeni Alves por 6-7, 6-4, 6-4 y abandono, para sumar además en Nueva York su duodécima victoria consecutiva.

Báez, ubicado en el puesto 32 del ranking mundial de la ATP, salió victorioso por una lesión muscular en la pierna derecha que sufrió Meligeni Alves (170), un rival proveniente de la clasificación al que había superado anteriormente en la única vez que se enfrentaron en la final del Challenger de Santiago de Chile, en 2021.

El argentino, de 22 años y campeón este año en el Córdoba Open, Kitzbuhel, Austria, y Winston Salem, Estados Unidos el sábado último, debutó en el US Open el martes con un triunfo sobre el croata Borna Coric (27) y en tercera ronda se cruzará con el ruso Daniil Medvedev (3) o el australiano Christopher O'Connell (69).

"No está bueno ganar de esta manera, y menos ante alguien al que conozco desde muy chico, así que le deseo que la lesión no sea nada grave. Yo salí a dejarlo todo en la cancha, como siempre lo hago. Después, se puede dar el triunfo o no, pero después de cada partido siempre me voy a dormir tranquilo conmigo mismo", refirió Baez a la transmisión oficial del certamen.

Por su parte el platense Tomás Martín Etcheverry cayó ante el suizo Stanilslas Wawrinka (49) por 7-6, 6-7, 6-3 y 6-2, en otro partido de la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos.

Etcheverry, número 34 del ranking ATP de 24 años, venía de ganarle por 6-3, 6-7 (3), 1-6, 6-4 y 7-6 (10-5) al finlandés Otto Virtanen (134), surgido de la qualy, en un partido que duró cuatro horas con 25 minutos en los que supo mantenerse fuerte y doblegar a su oponente en la recta final del partido.

Mientras que el tenista suizo, de 38 años, que había superado al japonés Yoshihito Nishioka (44), con parciales de 7-6 (7-5), 6-2 y 6-4, se cruzará en la tercera ronda con un italiano: Jannik Sinner (6) o Lorenzo Sonego (39).

Wawrinka también había eliminado a Etcheverry en la segunda ronda de otro Grand Slam, el de Wimbledon, en la única vez que se habían enfrentado anteriormente.

El US Open, que repartirá casi 65 millones de dólares en premios entre sus cuadros masculino y femenino, se juega en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en el barrio neoyorquino de Queen's, tiene como máximos favoritos al español Carlos Alcaraz (1) y a la polaca Iga Swiatek (1), que además son los campeones vigentes.