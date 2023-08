Podes ser socio de la Scaloneta, te contamos como los pasos a seguir

Con las categorías premium PLATA y ORO, los socios adquieren un abono para los nueve partidos que la Selección Nacional jugará en condición de local por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los socios ORO además tienen garantizado el cupo para la compra de entradas para la Copa América 2024 y el Mundial 2026, dentro de un plazo determinado y abonando el costo correspondiente de cada ticket, mientras que los socios PLATA tienen prioridad de compra sobre un stock limitado y sin tener garantizado su cupo.

¿Qué significa esto? Que por primera vez en la historia los seguidores más fieles de la Selección van a poder ser parte de una comunidad con prioridad en la compra de entradas para los partidos de nuestro primer equipo, además de otros beneficios. La iniciativa busca dar respuesta y ordenar la creciente demanda de tickets para ver los partidos de Argentina.

CATEGORÍA DE SOCIOS en detalle:

SOCIO BRONCE

En esta primera y más masiva categoría los socios y socias Bronce tendrán prioridad sobre el hincha/no socio en la compra de tickets para los partidos que la Selección Argentina juegue como local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y para los partidos amistosos. Es decir, el Socio Bronce contará con una ventana exclusiva de tiempo en la que tendrá una prioridad de compra por encima del resto de los hinchas. Dentro de esta nueva plataforma quienes elijan la categoría Bronce obtendrán un código que les será solicitado dentro de la ticketera oficial de la AFA Deportick, y de esta manera accederán a la prioridad de compra. En caso de haber más socios que entradas disponibles, la ticketera oficial de la AFA Deportick asignará el turno a través de la fila virtual en forma aleatoria. En el sentido contrario, en caso de no agotar los socios y haber remanente, se abrirá la venta para el resto de los hinchas/no socios.

Esta categoría incluye además:

• Carnet virtual de Socio Bronce de la Selección Argentina.

• Preferencia de compra en nueva indumentaria de la Selección.

• Participación en sorteos y experiencias exclusivas.

• Newsletter y acceso a contenidos exclusivos.

Valor: Un pago anual de $24.000 - (precio final total con impuestos incluidos).

Vigencia: 12 meses.

SOCIO PLATA

Esta categoría otorga a sus socios y socias una platea preferencial para cada uno de los nueve partidos que dispute el Seleccionado Nacional por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en condición de local. Además, les da prioridad -sin garantía de compra y sobre un cupo limitado- para comprar, llegado el momento, tickets para la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

Por otro lado, si por algún motivo no puede utilizar su platea para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tendrá la posibilidad de transferirla a otro hincha con DNI Argentino o de optar por liberar su lugar y recuperar parte del dinero.,

Esta categoría incluye además:

• Carnet de Socio Plata de la Selección Argentina junto con un Kit de Bienvenida.

• Fast pass: ingreso preferencial a los Estadios en los partidos de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026 por accesos exclusivos con DNI argentino y sin necesidad de retiro de ticket físico.

• Prioridad de compra en nueva indumentaria de la Selección.

• Participación en sorteos y experiencias exclusivas.

• Newsletter y acceso a contenidos exclusivos.

Valor: Un pago de $1.900.000 (precio final total con impuestos incluidos).

Vigencia: Hasta el 31 de julio 2026

SOCIO ORO

Los socios y socias Oro adquieren al momento de asociarse una platea preferencial lateral para cada uno de los nueve partidos que dispute el Seleccionado Nacional por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en condición de local. Además, tendrán garantía de compra y cupo -durante una ventana de tiempo predeterminada- de tickets para la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

Si el socio Oro no utiliza su platea para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en condición de local, ésta puede ser transferida a cualquier otro hincha con DNI Argentino o puede optar por liberar su lugar y recuperar parte del dinero.

Esta categoría incluye además:

• Carnet de Socio Oro de la Selección Argentina junto con un Kit de Bienvenida.

• Fast pass: ingreso preferencial a los Estadios en los partidos de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026 por accesos exclusivos con DNI argentino y sin necesidad de retiro de ticket físico.

• Prioridad de compra en nuevas camisetas de la Selección Argentina.

• Participación en sorteos y experiencias exclusivas.

• Newsletter y acceso a contenidos exclusivos.

Valor: Un pago de $4.900.000 (precio final total con impuestos incluidos).

Vigencia: Hasta el 31 de julio 2026

¿HAY QUE SER “SOCIO DE LA SELECCIÓN” PARA PODER COMPRAR ENTRADAS?

No, no hay que ser “socio de la Selección”, ni es necesario estar registrado en AFA ID para poder comprar entradas. Sin embargo, los Socios de la Selección Argentina tendrán una prioridad para adquirir tickets que irá aumentando en función de la categoría de socio a la que se adhirieron.

Además, quienes se hagan socios Plata y Oro estarán adquiriendo en ese momento -incluida en su membresía de socio y sin costo adicional- una platea preferencial para los nueve partidos que Argentina juegue de local en las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026.

Sólo los socios Oro tendrán garantizado el cupo para la compra de entradas en los partidos de Argentina de la Copa América 2024 y el Mundial 2026. Los socios Plata, en cambio, tendrán prioridad -sin garantía y sobre un cupo limitado- de compra de tickets para Copa América 2024 y el Mundial 2026 durante un plazo predeterminado.

El resto de los hinchas competirán en la ticketera oficial de la AFA Deportick por la oferta de entradas remanente que siempre seguirá existiendo y será posterior a la ventana de venta exclusiva para socios.

¿PUEDO CAMBIAR DE CATEGORÍA UNA VEZ QUE ME ASOCIÉ?

No. Una vez que te hiciste socio en una categoría no podrás pasarte a otra. Por ejemplo, si te hacés Socio Bronce no vas a poder pasarte a Socio Plata u Oro. En este mismo sentido, si te hiciste Socio Plata no podrás pasarte a Socio Oro, ni Bronce.

¿PUEDEN HACERSE SOCIOS LOS MENORES?

Los menores de 16 años solo pueden ser asociados, con el costo correspondiente, a través de un adulto responsable que los incorpore como menores a cargo. Es importante que dicho adulto los agregue en la primera instancia de registro en AFA ID y antes de hacerse socio, para que después se pueda asociarlos juntos, teniendo en cuenta que los cupos para cada categoría son limitados .

¿SE PUEDE TENER “GRUPO DE CANCHA”?

Después de asociarse, y antes de que se juegue el primer partido de las Eliminatorias el próximo jueves 7 de septiembre en el Estadio Mâs Monumental, solo los socios Plata y Oro de la Selección podrán agregar a otros socios en la sección “Grupo de Cancha” para que se les adjudiquen plateas contiguas y en el mismo sector.

¿QUÉ PASA SI SOY SOCIO PLATA/ORO Y NO PUEDO IR A UN PARTIDO LOCAL DE ELIMINATORIAS RUMBO AL MUNDIAL 2026 PARA EL QUE TENGO ENTRADA?

Es importante destacar que en el caso de los partidos de las Eliminatorias que se jueguen en la Argentina, los socios Oro y Plata podrán transferir su entrada a otro hincha con DNI argentino o optar por liberar su lugar y recuperar parte del dinero una vez que AFA vuelva a comercializar dicha entrada.

MEDIOS DE PAGO

Todos los cargos se pagan con tarjeta de crédito o débito en la misma plataforma. Por el monto del pago único de las categorías Oro y Plata, esos socios deberán autorizar la transacción en su tarjeta de crédito antes de hacer el pago. Existirá además un mail de contacto para hacer la solicitud -sin reserva garantizada- de pagos vía transferencia bancaria.

CRONOGRAMA

Miércoles 30 de agosto: Se abre el registro para hacerte Hincha de la Selección Nacional y la posibilidad de hacerse Socio Bronce, Socio Plata y Socio Oro.

El socio Bronce va a tener prioridad en la compra de Tickets para los partidos que se disputen de local para la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 (cuando la ticketera oficial de AFA – Deportick - lo habilite) por tiempo limitado y sin garantía de cupo. La segunda categoría es la de Socio Plata, incluye el abono para los nueve (9) partidos que se disputen de local en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Además, tendrán prioridad -sin garantía de compra y sobre un cupo limitado- en la adquisición de tickets para la Copa América 2024 y el Mundial 2026. También está disponible la categoría Socio Oro, incluye el abono para los nueve (9) partidos que se disputen de local en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026, pero la diferencia es que en esta opción, se tendrá prioridad -con garantía de cupo y sobre un número limitado- en la compra de tickets para la Copa América 2024 y el Mundial 2026. En estas dos últimas categorías, las entradas se cargan automáticamente en el DNI del titular registrado.

Próximos Pasos:

Luego del lanzamiento de la plataforma AFA ID, la ticketera oficial de la AFA -Deportick- informará cuando se abre la venta de entradas para el partido de Argentina vs Ecuador, a disputarse de local el próximo 7 de septiembre, donde tendrán prioridad de compra los socios Bronce, durante una ventana de tiempo y sin garantía de cupo. Luego, se extenderá la venta al público en general.