"No se entra al quirófano si el paciente tiene dudas"

En horas de la tarde de este jueves, se conoció la noticia que murió Mariano Caprarola. El panelista de "La Jaula de la Moda", que estaba internado en el Centro Medicus Azcuénaga desde el lunes pasado. Hasta el momento lo que se supo es que se había hospitalizado para someterse a una cirugía para extirpar unos cálculos renales y se descompensó durante la intervención y no pudieron reanimarlo. El productor de moda murió de un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardiaco.

“Venía haciéndose tratamientos similares a los de Silvina (Luna). Tenía un problema renal. Estaba depurándose las sustancias que tenía en su organismo”. Luego, agregó: “Tenía el calcio alto, se lo bajaron y le encontraron una piedra que tuvieron que sacársela con láser. Luego, pudieron estabilizarlo. Le quitaban la sonda y le daban el alta hoy mismo hasta que se descompensó de manera inesperada”, dijo la periodista y amiga de Caprarola, Sandra Borghi.

El cirujano especialista en cirugía plástica miembro titular de la Sociedad Argentina de Cirugía plástica, estética y reparadora (SACPER), Gustavo Bergesi, habló sobre el tema y dijo que el médico Lotocki, a quien prefiere no nombrarlo "tuvo varios problemas con pacientes por el supuesto uso de metacrilato. Es importante decir que este doctor no es cirujano plástico y que hizo estos tratamientos de manera irresponsable".

Con respecto al metacrilato dijo que "se usa legalmente para corregir pequeños detalles y no en grandes cantidades. De todos modos no se usa mucho , yo nunca lo use. Y no hay que confundir , los pacientes que sufrieron severas complicaciones fue por la inyección criminal de sustancias ilegales por médicos sin formación en la especialidad".

Además agrego que "el metacrilato es una sustancia sintética biocompatible, autorizada por la ANMAT, que se usa en pequeñas cantidades, para rellenos faciales. No es lo mismo usarlo en glúteos ni en pantorrillas, porque está específicamente prohibido. Con el precio que tiene el metacrilato es imposible que a Silvina Luna, por ejemplo, le hayan puesto solo esa sustancia, seguro fue mezclada con otras sustancias", dijo Bergesi.

Relación paciente- médico

El médico cirujano dijo que "cuando una persona necesita consultar con un cirujano plástico , debe hacer una investigación en el medio para elegir a un profesional bien formado. Que sea legal con todas las acreditaciones y que opere una clínica habilitada. Pueden buscar datos sobre los cirujanos acreditados en la SACPER. Son importantes también las recomendaciones de otros pacientes y otros médicos".

"La tranquilidad del paciente para someterse a una intervención de este tipo se debe basar a la elección responsable del profesional, y el paciente debe hacer todas las consultas que considere necesarias. Debe ser muy confiable. No trabajamos con personas enfermas, sino con personas que están en búsqueda estética, y desde allí acompañamos al paciente de manera muy responsable a fin de ayudarlo a encontrar y ser muy honestos, sino se puede resolver su inquietud. Tenemos que decirle que espere un tiempo porque haga otra consulta. No se entra al quirófano si la paciente o el paciente tiene una mínima duda. Trabajamos en equipo con un consultorio habilitado, con un anestesista calificado y los pre quirúrgico recién realizados".

"No deben dejarse llevar por un medico de moda, la investigación debe ser seria, o que se lo recomienden otras personas". En mi practica diaria hago fundamentalmente cirugía estética corporal y facial , y cirugía reparadora y algunos procedimientos de medicina estética", dijo Gustavo.

Los casos uno por uno de las victimas de Aníbal Lotocki que lo denunciaron públicamente por mala praxis

Silvina Luna

El caso de mayor perfil, la actriz de 43 años tiene problemas de salud desde hace más de 10 años, cuando se sometió a una intervención quirúrgica estética, fue víctima de mala praxis y terminó con un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal. En los últimos meses, la actriz padeció una falla renal, a la que después se sumó una complicación respiratoria que derivó en un shock séptico y obligó a que quede internada en terapia intensiva y ser intubada.

Desde entonces, el estado de Luna presentó una mejoría, según su parte médico más reciente, publicado este jueves: “Está respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica. Su cuadro general presenta mejoría”, lee el comunicado, de parte de la Dirección Médica del Hospital Italiano.

Pamela Sosa

Fue pareja de Lotocki durante ocho años, entre 2006 y 2014. Si bien, en un principio ella defendió a su ex de las acusaciones en su contra que comenzaban a aparecer, en 2015 ella misma le inició acciones legales al médico. La modelo afirma que las inyecciones que le introdujo el doctor en diversos tratamientos estéticos le habrían provocado diabetes y granulomas. Se convirtió así en una de las denunciantes famosas de Lotocki.

Trenchi Gabriela

También alzó la voz contra Lotocki por la aplicación indebida de metacrilato, lo cual también le provocó severos daños renales.

Stefanía Xipolitakis

La vedette no dio el mismo nivel de detalles que las otras denunciantes de Lotocki, pero hizo referencia a lo que le sucedió en un posteo de Instagram en el que empatizó con Luna: “Es un tema muy delicado y obvio que me compete a mí. Le deseo una pronta recuperación a Silvina Luna”, comenzó. Y siguió: “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.

Cristian Zárate

En abril de 2021, el empresario se convirtió en el primer paciente de Lotocki en morir como consecuencia de las intervenciones del cirujano. Zárate tenía 50 años, se desempeñaba como empresario en el rubro de la construcción y tenía dos hijos.

Fran Mariano

El exparticipante de Cuestión de peso (eltrece) forma parte de la lista de pacientes en guerra con Lotocki desde hace más de una década. A su primera consulta llegó por recomendación y con una promesa de acceder a una cirugía a cambio de nombrarlo en los medios (lo que se conoce como canje). En ese entonces, no realizó el procedimiento por un acuerdo con la producción del reality donde bajó de peso. Pero tiempo más tarde volvió a visitar al “cirujano de los famosos”.

“Vuelvo con él, siempre creyendo que era cirujano plástico y de los mejores. Le pedí que me retoque la nariz y el mentón. Me empezó a tocar la cara y me medía; me ofreció ponerme pómulos. Me propuso inyectarme agua fisiológica para probar si me gustaba y cuando me vi le dije que no me lo haga”

aunque dijo que no quería pómulos, al despertarse de la anestesia, supo que la cirugía se le había realizado.



Virginia Gallardo

En el caso de la panelista de Nosotros a la Mañana, en 2008 decidió acceder al servicio ofrecido por Lotocki para el levantamiento de glúteos. Al respecto, recordó cómo fue el procedimiento, al estar consciente durante la intervención. “Es un producto que es como una goma, como más líquido, como un pegamento. Lo vi. Él ponía en un bowl un polvito y un líquido, lo vi. Vos estás consciente, son 10 minutos, dos inyecciones con anestesia local. Va una inyección en cada glúteo”, detalló y explicó que ese producto produce inflamación y luego se endurece como un “cemento”. Según sus palabras, es esto lo que produce daños severos en la salud. En su caso es “un dolor constante en la zona intervenida”.