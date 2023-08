La mamá de Miguel Nanni se enojó con el Facebook del oponente de su hijo

En la habitual recorrida proselitista de los precandidatos a diputados nacionales por el territorio provincial, los communities managers de éstos están a toda hora publicando y dando cuenta de los lugares que los aspirantes a las bancas visitan día a día.

Hace unos días, el precandidato a diputado nacional de la línea fundadora del PRO, Alberto Castillo, estuvo en Cafayate, tierra natal de su principal contrincante el próximo 13 de agosto, Miguel Nanni.

Si bien la interna de Juntos por el Cambio se dirime entre los seguidores de Patricia Bullrich y los de Horacio Rodriguez Larreta, generalmente los contrincantes provinciales no hacen alusiones personales entre ellos de manera directa porque el lunes 14 de agosto, mixturarán los listados.

Castillo contó en Facebook de su visita al sur provincial y el cruce no vino precisamente por el diputado nacional que busca renovar su banca, sino por su madre.

Aparentemente, a la usuaria Liliana Valero de Nanni, la red social le envió una notificación algorítmica que daba cuenta de la publicación de “Beto” Castillo e inmediatamente le comentó: “Señor Castillo, porque me etiqueta a mi?...no lo conozco, no me interesa lo que hace solo me interesa que ud como foráneo de esta provincia, no siga haciendole daño función poco transparente la suya, ni siquiera se esfuerza para parecer salteño.su lista es de gente extraña. como ud a los salteños nos gusta que nos hablen como tales, no me etique más,yo a ud no lo conozco ni tengo interés en hacerlo, no me gusta la gente dañina. tampoco me importa conquien se junta, uno busca amigos que coincidan en pensamientos palabra y propuestas superadoras.hace tiempo q ud es funcionario del ejecutivo. Ninnquno de los que están en esa foto con ud. me representan…Gracias a Dios”(sic).

El CM de Castillo le explicó que ella no había sido etiquetada en la publicación en cuestión y le agradeció de todos modos su interacción, pero Liliana Valero, no quedó conforme y le espetó “no me agradezcas nada….sos un farsante...tu cara v tus dichos lo dicen todo. No se te pego ni la tonada salteña, menos trabajaras para Salta”(sic).

Lo que parecía haber quedado atrás, no fue suficiente para el algoritmo de Facebook, que este miércoles volvió a mandarle una notificación sobre otra publicación de Castillo a Valero de Nanni, y la volvió a hacer enojar. “Que pesado...no mendigue tanto el voto..si todos VOTARAN BURLLICH-NANNI.. LO Q NO ENTIENDO ES PORQUE ME APARECE SIEMPRE UD?…” (sic).

Hasta ahí, la batalla cibernética. Solo resta esperar… hasta la próxima notificación.