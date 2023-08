Larreta: “El domingo la gente tiene que elegir entre la violencia política o las propuestas concretas”

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio se manifesto con respecto a las elecciones del domingo y pidió que se vote por las propuestas y no por la "violencia política".

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a Presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, hizo referencia este martes a su postura de cara a la campaña electoral y las propuestas como aspirante a Jefe de Estado.



“Yo nunca me presento por comparación. Yo creo en los hechos, no creo en los gritos de la tribuna, no creo en la Argentina de la prepotencia. Yo propongo algo diferente, una Argentina de los hechos. Represento trabajo, más trabajo, más trabajo”, aseguró el alcalde porteño en comunicación con FM Boing.



Además agregó que para este "domingo la gente tiene que elegir entre la violencia política o las propuestas, los hechos concretos. Tiene que elegir entre el hablar y el hacer, entre la improvisación o las propuestas concretas, entre seguir gritándonos o la experiencia, la trayectoria, el poder mostrar una gestión exitosa”.



El precandidato a presidente manifestó conocer lo que le angustia a cada uno de los argentinos. "La gente que va al supermercado cada día el chango es más chiquito. Pero también recojo la argentina que tiene esas ganas de crecer. Son las dos caras de esa moneda. Lo importante es contarle a todos los argentinos que vamos a cambiarles la vida. La gente lo que pide es resultado, obras de infraestructura. Por eso es tan importante la experiencia, la gestión”, dijo Rodríguez Larreta.



Asimismo, el dirigente del PRO hizo referencia a la importancia del equipo que lo acompaña. “Cada uno del equipo sabe lo que tiene que hacer. Vamos a tener las leyes redactadas para el 10 de diciembre, los decretos para promulgar. Gobernar es saber liderar un equipo, donde cada uno tiene su función”, aseguró.