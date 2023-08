Santi Maratea se sinceró y blanqueó el romance que tuvo con Guillermina Valdés

En una entrevista con el tiktoker Enzo Aguilar, Santiago Maratea reconoció haber tenido un vínculo amoroso con Guillermina Valdés y explicó qué le pasó cuando salieron los rumores a la luz, a raíz de unas fotos que les sacaron comiendo juntos el Día de los Enamorados de este año.

Todo comenzó en febrero cuando Maite Peñoñori mostró en Intrusos (América TV, lunes a viernes a las 12.30) unas imágenes del influencer retirando un pedido en una reconocida hamburguesería del barrio de Palermo, mientras la actriz lo esperaba en el auto "con la intención de que nadie los vea juntos".

"A mí me sorprendió mucho cuando me lo dijeron, son esas parejas que no te imaginás", reconoció la panelista del famoso ciclo de espectáculos en aquel momento.

Ahora, durante un mano a mano con el influencer en su show Cosa de Locos, Enzo quiso saber: "¿Te jode que te sigan preguntando por el romance con Guille Valdés? ¿Lo vas a seguir negando?".

"No, preguntame", le respondió, canchero, Maratea.

Acto seguido, el entrevistador le formuló: "¿Vos entendés que Guillermina Valdés es la ex del padre de la patria televisiva (Marcelo Tinelli) que a su vez él se la quitó al hijo del 'muchacho como yo' (Sebastián Ortega)? ¿Cómo vos vas a meterte ahí? ¿Cómo fue?".

"Fue sin querer, qué se yo", respondió, sin dar muchos detalles, Maratea, que se encuentra realizando una millonaria colecta entre hinchas de Independiente para pagar las deudas del club de Avellaneda.

"Yo por lo general no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso no lo supe manejar", explicó Santiago respecto a la breve relación sentimental que mantuvo en secreto con la exmujer de Marcelo Tinelli y Sebatián Ortega.

Entonces, Santiago reconoció: “No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día”. Luego, con un gesto, le dio a entender al conductor del ciclo que el romance había quedado en el pasado.