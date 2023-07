La deshumanización de la salud pública

Jesús Rodríguez tiene 19 años, es trabajador rural y pudo perder una pierna por la deshumanización de ciertas prácticas médicas. Su padecimiento de más de dos meses seguramente no será compensado pero le ha servido para fortalecer el vínculo familiar, que le permitió mantener su integridad física.

Producto de una circunstancia propia de su actividad laboral, una astilla penetró en su talón y lo que podría haberse resuelto en días en el hospital de su zona de residencia, se extendió en el tiempo poniendo en riesgo su salud, por la desidia de un médico que se parapetó en un sistema imperfecto para justificar su desatención. El problema se suscitó en Cafayate, que cuenta con un establecimiento de tercer nivel de complejidad; esto es, tiene servicios de Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Cirugía, Oftalmología, Odontología, Diagnóstico por Imágenes, Traumatología, Salud Sexual, Salud Mental, Enfermería, Nutrición, Farmacia y Atención Primaria de Salud. Así lo presenta el Ministerio de Salud.

Jesús no encontró soluciones cuando quedó en manos de un traumatólogo que se desempaña en la Capital y cubre sus horas guardia en el interior. Le aseguró que la astilla sería rechazada por el cuerpo y no se preocupó por darle una atención que alivie su dolor y mejore el aspecto de la herida. El tratamiento indicado pasaba por desinfección con suero y gasas para evitar contaminación. Se le negó su traslado al Hospital San Bernardo, que es la meca de muchos pacientes cuando no encuentran solución en otros establecimientos sanitarios.

La familia reunió sus escasos fondos y tomó la oportuna decisión de trasladarse a la Capital pero recurrir a la medicina privada ya que la burocracia del sistema público le impedía el acceso al hospital público. Fue intervenido para extraer la astilla que seguía en su lugar y llegó el alivio.

Ahora faltan respuestas. ¿Quién asume la responsabilidad de lo ocurrido? ¿Quién evalúa técnica, profesional y éticamente la actuación del médico? ¿La falla es del sistema de salud de la Provincia, del hospital de Cafayate o del profesional actuante?

¿El Colegio Médico podría explicar cómo se llega a estas situaciones?