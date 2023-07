Elecciones en San Juan: "Es la única provincia que elige solo gobernador y vice" dijo Gioja

José Luis Gioja, candidato del sublema Volver dentro del frente peronista Todos por San Juan, votó en la escuela Cecilio Ávila de Rawson pasadas las 10 y cuestionó el desdoblamiento electoral que derivó de la suspensión que Corte Suprema decidió de los comicios pautados para el 14 de mayo.

El actual diputado nacional y tres veces gobernador de la provincia llegó con la tradicional campera roja que utiliza de cábala, minutos después del arribo de su hermano Juan Carlos, precandidato a senador nacional de UxP (donde deberá pulsear la interna con Sergio Uñac). Dentro del lema peronista batallará (y sumará votos al final) con Rubén Uñac, hermano del mandatario.

Antes de sufragar, el expresidente del PJ nacional dijo: “Va a decidir el pueblo de San Juan. Todo lo que San Juan me dio no me lo puedo guardar”.

Asimismo , auguró un rápido escrutinio: “Hay una boleta sola , es la única vez provincia que en una elección general vota solo gobernador y vice”. Y criticó la decisión del Tribunal Electoral provincial que decidió mantener la votación del 14 de mayo en el resto de las categorías.

“La constitución dice que gobernador y vice se tienen que votar junto con los diputados provinciales”, disparó.

Respecto a la candidatura de Sergio Massa a presidente, Gioja dijo: “Aplaudo la unidad, empieza a garantizar un triunfo del peronismo”. Aunque separó de la suerte nacional el resultado de San Juan. “Son cosas distintas , es una apuesta democrática , hay que sacar a la provincia adelante”, afirmó.

Respecto al sistema de votación con lemas, mencionó que de ganar la elección “no es prioridad derogar la ley”, aunque sí se quejó por la eliminación de las PASO. “Fue una decisión inconsulta. Yo te go que aceptar las reglas de juego”, dijo Gioja.

Tras mencionar que no habló con el gobernador Uñac y asegurar que desconoce si llegarán a la provincia referentes nacionales, concluyó: "No es una elección más , tenemos las ganas y la convicción. Espero y les pido a los sanjuaninos que vengan a votar”.

Qué se vota en San Juan

En total, 603.276 ciudadanos sanjuaninos están habilitados para votar en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas de los 19 departamentos de la provincia. La particularidad es que solo se votará gobernador y vice, ya que el resto de las categorías (diputados provinciales, intendentes, concejales) se eligieron el 14 de mayo, ya que los jueces supremos solo habían bloqueado los dos cargos máximos.

Fuente: ámbito Financiero