Nueva presentación de la Sinfónica de Salta

El jueves 29 a las 21, la Orquesta Sinfónica de Salta se presentará en concierto con un programa integrado por On the Cliffs of Cornwall de Ethel Smyth; Goyescas, Intermezzo de Enrique Granados, y Cuadros de una Exposición de Modest Mussorgsky - Maurice Ravel.

Estudiantes y jubilados, acceden de manera gratuita presentando tarjeta SAETA o certificación que acredite. Las entradas generales de $500 ya están a la venta en www.saltaticket.gob.ar

Ethel Mary Smyth (1858-1944)

Compositora inglesa, revolucionaria activista social. Era hija de un militar perteneciente a la burguesía conservadora, que no la autorizaba a estudiar música. Gracias a la intervención de Alexander Ewing, oficial de la Army Service Corps, Ethel pudo iniciar su carrera musical en Leipzig y continuarla en Berlín. Con los compositores ingleses Elgar y Stanford decidieron emprender la recreación de la ópera nacional en lengua inglesa, sobre los patrones de la dramaturgia británica. La primera ópera de Smyth fue “Fantasio” (1898). Su ópera breve “El bosque” se presentó en Berlín (1901), en el Covent Garden y en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Smyth fue la primera mujer en conseguir que una de sus obras se presentara en ese prestigioso -y misógino, hasta ese momento- teatro estadounidense. Su interés por la validación política de la mujer la llevó a unirse (1910) a la Unión Social y Política de las Mujeres (WSPU). En 1911 compuso “La marcha de las mujeres” conocida como “El himno del movimiento sufragista femenino”. On the Cliffs of Cornwall, Preludio del Acto 2, de The Wreckers, ópera en tres actos, (1906) con libreto de Henry Brewster, basado en los cuentos de Cornualles recopilados por Smyth, según sus declaraciones “Desde aquellos días me habían perseguido las impresiones de ese extraño mundo de hace más de cien años; el saqueo de barcos atraídos a las rocas por la falsificación o extinción de las luces de la costa; el implacable asesinato de sus tripulaciones; y con ello toda la arraigada religiosidad de la población celta de aquel árido promontorio”. La crítica musical, expresó sobre la creación de Smyth “no es wagneriana, ella hace uso de su técnica motívica, con conocimiento de las obras de Richard Strauss, aunque respeta la convención Operística”

Enrique Granados Campiña (1867-1916)

Compositor, pianista y pedagogo español vinculado a los movimientos modernistas. Es conocido principalmente por su obra pianística, especialmente por la suite Goyescas (1911), en la que basó también la ópera homónima. Creó la escuela de piano en Barcelona, que ha producido figuras relevantes. La música de Granados es una muy personal muestra del pujante simbolismo musical de la Belle Époque, tanto en sus composiciones de música teatral como en sus obras para piano, los dos géneros predilectos del autor. Junto con Albéniz y Falla, inició el renacer musical español. Murió en el naufragio de la nave Sussex, en el canal de la Mancha, al ser torpedeada por la armada alemana en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Goyescas (1915) es una ópera en un acto y 3 cuadros, con libreto de Fernando Periquet. Fue la primera ópera que se estrenó en idioma español, en el Metropolitan Opera de Nueva York, con gran éxito. La crítica del New York Times consideró que la música estaba “profundamente sentida”;, con “intenso color nacional” Granados se inspiró en las pinturas de Goya, sobre él escribió: “Estoy enamorado de la psicología de Goya, de su paleta, de su persona, de su musa, la duquesa de Alba, de las disputas que sostenía con sus modelos, de sus amores y lisonjas. Ese rosado blancuzco de las mejillas, que contrasta con el matiz del terciopelo negro; esas criaturas subterráneas, las manos de nácar y jazmín reposando sobre los abalorios, me han poseído”.

Modest Mussorgsky (1839 -1881)

Músico, compositor ruso. Cursó estudios musicales con profesores privados y estudió en la Academia Militar de San Petersburgo. En 1858 dejó la carrera militar para dedicarse a la música. Poseía la armonía atrevida y poco ortodoxa de las escalas de la música folclórica rusa, que influyó en compositores extranjeros. Junto a los compositores nacionalistas rusos: Balakirev, Borodín, Cui y Rimski-Kórsakov integró el Grupo de los Cinco. Sus canciones, poemas sinfónicos, óperas (sus obras inacabadas fueron completadas por colegas). Su obra maestra operística, Boris Godunov (1868) fue estrenada con notable éxito (1874) en ella el autor hace del pueblo ruso el verdadero protagonista del drama. Cuadros de una exposición (1874) fue orquestado por el compositor francés Maurice Ravel (1922) aunque hay otras orquestaciones. Músorgski se inspiró en diez pinturas y dibujos incluidos en una exposición póstuma de su amigo, el artista Víktor Hartmann. El compositor quiso «dibujar en música» (música programática) algunos de los cuadros expuestos: Gnomos, El antiguo castillo, Tullerías, Cabeza de ganado (bueyes que tiran a una carreta) Ballet de polluelos, Samuel Goldenberg y Schmuyle, El mercado de Limoges, Catacumbas, La cabaña sobre patas de gallina, La Gran Puerta de Kiev. Esta obra tiene a la realidad como referente directo, de alguna manera trata de imitarla o simularla, un objeto visual artístico concreto, con personajes, espacios, historias, pero sobre todo con emociones y vivencias.