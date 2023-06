Kicillof no desdoblará las elecciones generales en Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió no desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales y ambas categorías se votarán juntas el próximo 22 de octubre.

Desde el gobierno bonaerense, el mandatario hará laconvocatoria oficial en las próximas horas. El mandatario provincial esperaba la definición de la estrategia nacional de Unión por la Patria para evaluar los pasos a seguir. Con la fórmula de unidad conseguida al filo del cierre de listas que lleva a Sergio Massa como presidente y Agustín Rossi como vice y la repetición de la fórmula provincial, se terminó de tomar la decisión.

De esta forma habrá una estrategia unificada tanto en el plano provincial con el nacional en Unión por la Patria. En la antesala de la decisión, el gobernado venía sosteniendo que se necesitaba de unidad en todos los escenarios posibles. Por eso, impulsó junto a los gobernadores peronistas un operativo de presión para bajar lo que era la precandidatura de Daniel Scioli, auspiciada por el presidente Alberto Fernández para un escenario de PASO

Pese a que el mandatario había firmado la convocatoria de las PASO en la provincia de Buenos Aires para el próximo 13 de agosto, en ese decreto no especificaba la fecha para los comicios generales, guardándose esa carta en caso de que el escenario no acompañase para desenganchar la elección nacional de la general. Finalmente no pasó.

Infobae