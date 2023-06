Transición municipal: Orozco pide “tener los ojos abiertos con el manejo de recursos”

En Hablemos de Política, la concejal reconoció que deben estar atentos a la tarea de control sobre el Ejecutivo y que ello se dificulta si los funcionarios no responden los pedidos de informe. Sin embargo, cuestionó a sus pares entendiendo que, muchas veces, hay un “ensañamiento” que los lleva a ser reiterativos con los pedidos.

Para la concejal Emilia Orozco no es novedad que la Municipalidad no responda a los pedidos de informe que se hacen desde el Concejo Deliberante; “es una insistencia desde el año pasado”, señaló.

No obstante, consideró también que hay una gran cantidad de pedidos de informe que son reiterativos y que, en instancias donde los funcionarios comunales asistieron al recinto para brindar explicaciones, muchos concejales no se hicieron presentes.

“Es cierto que hay algunos que no fueron contestados, pero veo que en algún sector del Concejo hay una especie de ensañamiento con reiterados pedidos de informe”, disparó la edil.

Por otro lado, señaló que la transición entre el viejo y el nuevo Ejecutivo está cercana y que, por ello, “hay que tener los ojos abiertos y no perder pisada sobre los manejos de los recursos de los salteños”.

“Cuando uno quiere llegar a la información – sin desmerecer los pedidos de informe como herramienta – y no hacer solo una cuestión mediática, los teléfonos y la línea directa con Hacienda estuvieron. No todos los funcionarios son iguales y no todos tienen la misma buena predisposición”, finalizó Orozco.