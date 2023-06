Eduardo Duhalde pidió que el candidato del Frente de Todos no se elija "a dedo"

El expresidente analizó la interna del Frente de Todos y consideró que "lo de candidato único huele a dedo", al tiempo que remarcó que "los que no tienen experiencia no pueden gobernar".

El expresidente Eduardo Duhalde analizó la interna del Frente de Todos y consideró que "lo de candidato único huele a dedo", al tiempo que remarcó que "los que no tienen experiencia no pueden gobernar, porque no se puede ir a aprender en una crisis".

"Lo de candidato único huele a dedo y eso no sirve en política. Lo mejor es que la gente elija. Tampoco soy un fanático de las PASO, pero en este momento en particular es un buen elemento para que la gente elija", sostuvo el referente peronista.

En declaraciones radiales, el exgobernador bonaerense consideró que "tiene que gobernar gente que sepa gobernar: los que no tienen experiencia no pueden gobernar, porque no se puede ir a aprender en una crisis".

En ese sentido, al repasar los nombres de los dirigentes con aspiraciones a llegar a la Casa Rosada, Duhalde afirmó que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, "en este momento, es el que ha gobernado mejor".

Además, el expresidente subrayó que trabaja "todo el día tratando de ayudar a que se pueda conformar un Gobierno que tenga mayorías parlamentarias: el que crea que con un 30% puede gobernar está mintiendo".

"No tenemos que pelearnos. Si queremos el encuentro y la unidad de los argentinos, tenemos que dar el ejemplo: es una vergüenza lo que está pasando. No hay que pelearse más: hay que terminar con esta pelea estúpida", concluyó el exgobernador bonaerense.

Fuente: MDZ