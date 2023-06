Horacio Rodríguez Larreta manifestó su apoyo para incorporar a Juan Schiaretti a JxC: "Todos son bienvenidos"

" Juntos por el Cambio tiene que ampliarse y construir una nueva mayoría con todos aquellos que compartamos los mismos valores", expresó en sus redes sociales este domingo por la tarde Horacio Rodríguez Larreta, luego de que su contrincante en la carrera por la presidencia, Patricia Bullrich, manifestara su contundente rechazo a que se incorpore al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al PRO, de cara a las elecciones 2023.

"Las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina. Y en el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar", resaltó el jefe de Gobierno porteño, en una publicación que coincidió con los pronunciamientos de sus contrincantes, Bullrich y Miguel Ángel Pichetto.

La búsqueda de acuerdos políticos de alianzas con otros espacios están a la orden del día en Juntos por el Cambio, pero al mismo tiempo y en la misma proporción se intensifican las diferencias y los cruces entre los cuadros políticos por los nombres en danza. Lo propio pasó este domingo con Patricia Bullrich, quien fue tajante respecto a incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, al partido que busca representar en las elecciones 2023 en su disputa interna.

“No vamos a entregar a nuestra gente que está luchando, trabajando con mucha fuerza para ganarle a Schiaretti que hace 24 años que está en el poder. No vamos a dar el brazo a torcer en esta necesidad de cambio rotundo que se está generando en Córdoba ”, había expresado Patricia Bullrich en diálogo con CNN radio.

Las palabras de Horacio Rodriguez Larreta para apoyar la incorporación de Juan Schiaretti a JxC

Bajo el título "El cambio que los argentinos necesitamos exige una nueva mayoría", Larreta manifestó:

Los argentinos estamos viviendo uno de los momentos más duros de nuestra historia. El gobierno kirchnerista empeoró la situación de cada argentino. Ya son parte del pasado y serán recordados como un gran fracaso. La buena noticia es que el 10 de diciembre vamos a hacer un cambio total en nuestro país.

Pero el cambio que necesitamos no es solo político, es mucho más profundo. No es un tema de nombres. Es, como dije, total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más.

Yo estoy convencido de que para lograrlo, y para que ese cambio dure para siempre, tenemos que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con Juntos por el Cambio. De hecho, Mauricio y el PRO, la Coalición Cívica y el Radicalismo en 2015 crearon este espacio con esa convicción: juntos somos más que la suma de las partes. Y esa vocación de ampliarnos, de sumar, no ha parado desde entonces.

No tengo dudas de que Juntos por el Cambio es la mejor herramienta que hemos creado los argentinos para salir de décadas de atraso. Todos son bienvenidos a sumarse a este proyecto colectivo. Sin liderazgos mesiánicos y sin exclusiones. Todos los que están comprometidos con el cambio, vengan de donde vengan, son bienvenidos. La vocación de unidad, de ampliación y de cambio tiene que estar por encima de intereses personales. Las necesidades y el dolor de los argentinos tienen que estar por delante de cualquier mezquindad política.

Las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina. Y en el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar.

Juntos por el Cambio tiene que ampliarse y construir una nueva mayoría con todos aquellos que compartamos los mismos valores: una profunda vocación de cambio, la defensa de la libertad, la democracia, la república, y el foco puesto en el hacer por sobre el decir. La Argentina va a salir adelante con la energía de millones de argentinos que queremos vivir mejor.

Fuente: A24