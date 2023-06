El comunicado de River Plate tras la muerte de un socio durante el partido: "Saltó al vacío y falleció"

El partido entre River Plate y Defensa y Justicia correspondiente a la 19ª fecha de la Liga Profesional quedó en un segundo plano por lo sucedido durante la tarde de este sábado en las tribunas del Estadio Monumental. Una persona murió cuando se disputaban los primeros minutos de la etapa inicial y las autoridades todavía están llevando adelante la investigación para esclarecer lo sucedido.

En ese contexto, el club de Núñez emitió un comunicado oficial aportando algunos datos del hecho. “Un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto”, afirmaron desde la entidad. “La tribuna Sívori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado”, agregaron.

El Millonario aclaró que “por instrucción de la fiscal”, la tribuna donde ocurrió el hecho fue clausurada por 24 horas “para obtener elementos de prueba”.

Cabe destacar que minutos después de la suspensión del partido por parte del árbitro Fernando Rapallini, la Liga Profesional detalló en sus redes sociales: “El partido entre River Plate y Defensa y Justicia, que se disputaba en el Mâs Monumental, fue suspendido a los 27 PT por el fallecimiento de un simpatizante del equipo local”.

Inicialmente, los propios simpatizantes que se encontraban en el sector comenzaron a pedir que se detuviera el partido para que la persona que había caído de la Sívori Alta sea atendida inmediatamente por el personal médico.

Rapallini detuvo el juego, pero lo reanudó y cerca de diez minutos más tarde decidió suspenderlo tras tener la confirmación de que había fallecido una persona. “Escuché que la tribuna estaba pidiendo parar el partido, lo paramos para ver qué pasaba y me dijeron que había una persona que estaba grave, pero todavía no estaba confirmado que había fallecido. A los 4-5 minutos me confirmaron que había fallecido y los organismos de seguridad me informaron que el partido estaba suspendido así que nos fuimos”, declaró el árbitro ante la prensa a la salida del estadio.

EL COMUNICADO COMPLETO

El Comité de Seguridad en el Fútbol y el Club Atlético River Plate lamentan informar que, en el partido de esta tarde ante Defensa y Justicia, un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la policía y los distintos organismos de seguridad.

La tribuna Sivori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado.

Los organismos de seguridad y la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, están actuando y realizando las investigaciones pertinentes.

Por instrucción de la fiscal, se procedió a la clausura de la tribuna por 24 horas para obtener elementos de prueba.