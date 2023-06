Zelenski comienza la contraofensiva: “Vamos a tener éxito”

Después de recibir ayuda militar, además de apoyo económico, político y humanitario por parte de Occidente, Ucrania se ve preparada para iniciar la contraofensiva contra Rusia con el objetivo de recuperar el territorio que, actualmente, controla el ejército ruso.

En una entrevista concedida a ‘The Wall Street Journal’ el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó que, bajo su punto de vista, Kiev está lista para la fase más decisiva del conflicto bélico. “En mi opinión, a día de hoy, estamos listos”, insistió el mandatario, que confía en la llegada de nuevo armamento y munición para afrontar esta nueva fase de la guerra. “Nos gustaría disponer de ciertas cosas, pero no podemos esperar meses”.

De este modo, Zelenski hizo un llamamiento a la responsabilidad de los países que, hasta la fecha, han ayudado a Ucrania, con el objetivo de que realicen un esfuerzo más. Asimismo, también habló sobre las posibilidades de éxito de la operación que tanto tiempo lleva esperando. “Estoy convencido de que vamos a tener éxito, pero no sé cuánto vamos a tardar”.

Sobre las principales armas con las que cuentan las Fuerzas Armadas del país invadido, se encuentran los sistemas de misiles Patriot. En palabras del presidente ucraniano, éste es “el único arma que priva a Rusia de su capacidad para aterrorizar a millones de personas con sus bombardeos sobre escuelas e infraestructuras”. También destacó la cifra exacta para impedir que el número de civiles muertos sea más elevado. “La realidad es que 50 sistemas Patriot podrían impedir que la gente muera”.

El “miedo a Rusia” por un posible ingreso en la OTAN

Con respecto a las palabras pronunciadas por algunos de los principales dirigentes de la organización, como fue el caso del presidente francés, Emmanuel Macron, Zelenski expuso que los países tienen miedo a un posible ingreso de Ucrania “por miedo a Rusia”. Así respondió el ucraniano a su homólogo galo, que dijo esto al respecto. “Seamos francos, no creo que la Cumbre de Vilna vaya a alcanzar un consenso entre los aliados sobre la plena integración de Ucrania en la OTAN”.

En este sentido, el ucraniano expresó que el debate ha llegado demasiado tarde para los intereses de su país. “Ahora mismo me parece que estamos hablando demasiado tarde de este tema. Deberíamos haber llegado a este punto hace 15 años”, expuso, aunque luego manifestó que espera un gesto por parte de la Alianza. “Si no nos reconocen en Vilna, si no nos dan indicio alguno allí, no hay razón alguna para que estemos presentes”.

Ataques rusos en Kiev

Por sexto día consecutivo, Rusia atacó este viernes Kiev y también concretó avances en Donetsk, en concreto, en las localidades de Avdíivka y en Márinka, foco de los combates en el este del país, previos a la contraofensiva ucraniana. “Continúa el terror en Kiev con ataques aéreos. Los terroristas están desesperados y atacan la capital casi sin parar”, informaron las autoridades militares de Kiev.

Fuente: AS