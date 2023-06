En lo que va del año, 10 personas se intoxicaron con monóxido de carbono

El Ministerio de Salud Pública advierte a la población sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, que puede provocar serios daños en la salud y, si las personas no son asistidas a tiempo, la muerte.

El monóxido de carbono se origina en artefactos que queman gas, carbón, leña, querosén, alcohol o cualquier otro combustible.

En lo que va del año, ya son 10 las personas que fueron intoxicadas: 9 en la ciudad de Salta y 1 en Rosario de la Frontera, según registro de notificaciones al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

En el año 2022, se notificaron 56 casos y hubo tres decesos a causa de intoxicación por monóxido de carbono. En lo que va del 2023 fallecieron dos personas.

El monóxido de carbono se produce por mala combustión de estufas, calefones, termotanques, equipos electrógenos a gas, cocinas y calderas. También, por la quema de leña y carbón.

Es un gas muy tóxico, que no se ve, no tiene olor, no irrita los ojos ni la nariz, por lo que las personas se intoxican sin darse cuenta.

El monóxido de carbono ingresa a los pulmones y se combina con la sangre, disminuyendo el nivel de oxígeno que llega a órganos vitales como el cerebro y el corazón.