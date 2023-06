Messi no seguirá en PSG: “Este será su último partido en el Parque de los Príncipes”

Lionel Messi está a días de jugar su último partido con la camiseta de PSG. Así lo ha confirmado Christophe Galtier, entrenador del club parisino este jueves en la conferencia de prensa previa al partido del sábado por la jornada 38 de la Ligue 1 frente al Clermont. De esta forma, se cerrará un ciclo de dos años del argentino en el elenco francés.

“Tuve el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. Este será su último partido en el Parque de los Príncipes. Me atrevo a esperar que sea recibido de la mejor manera posible. De Leo se ha hablado mucho, le habéis analizado mucho. No voy a hablar de su primera temporada en la que tuvo que adaptarse automáticamente. Era la primera vez que salía del Barcelona. Este año ha sido un elemento importante, siempre presente en los entrenamientos. Los comentarios o críticas, no las encuentro del todo justificadas. Cuando tienes una temporada con el Mundial de por medio, acabas con estadísticas de 21 goles y 20 asistencias... siempre ha sido al servicio del equipo. Ha sido un gran privilegio acompañarlo durante toda la temporada”, declaró el técnico.

Con esto queda completamente descartado que Messi seguirá vistiendo la camiseta del PSG una vez terminado su contrato. Si bien hace semanas que esto se preveía, sobre todo después de la suspensión por el viaje a Arabia Saudita que terminó con un pedido de disculpas del propio jugador, es la primera vez que una voz oficial se manifiesta sobre el futuro del argentino.

Cabe recordar que el vínculo de Leo culmina a fin de mes y si bien existía la posibilidad de una extensión por una temporada más, esto no sucederá. Ahora, el gran interrogante es a dónde continuará la carrera del mejor futbolista del planeta. Por el momento, las opciones que se barajan son su regreso al Barcelona, un fichaje al Al-Hilal de Arabia Saudita o un desembarco en la MLS, más específicamente en el Inter Miami. Aunque no se descarta que en las próximas semanas aparezca otra opción.

Messi llegó a PSG en 2021 como agente libre, después de su forzada salida de Barcelona. A lo largo de sus dos temporadas en el conjunto de la capital francesa, el rosarino convirtió 32 goles y brindó 35 asistencias en 74 presentaciones. Además conquistó dos títulos: la actual Ligue 1 (es uno de los máximos artilleros, con 16 tantos y el mejor asistidor, con 16) y la Supercopa de Francia. Su llegada a Francia había sido una revolución, sobre todo con ilusión que generaba el tridente que conformaría con Neymar y Kylian Mbappé. Sin embargo, en el plano europeo el elenco parisino acumuló solamente decepciones ya que en las dos ediciones de la Champions League fue eliminado en octavos de final (en la primera contra Real Madrid y en la siguiente ante Bayern Múnich).

De esta manera, el sábado La Pulga jugará su último partido con PSG en un duelo ante el Clermont que servirá también como escenario de festejos por la reciente consagración de la Ligue 1.

Infobae