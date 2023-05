El nuevo Arzobispo de Buenos Aires emitió su primer mensaje

El nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, compartió un mensaje con la Iglesia Argentina, luego de que el Papa Francisco lo designe como el remplazante del cardenal Mario Poli. "Hay que ayudarnos porque nadie puede solo en la vida", aseguró.



El comunicado dado a conocer esta mañana, retoma el lema de la Colecta Anual de Caritas 2023, “Mirarnos, Encontrarnos, Ayudarnos” y “envía un saludo grande desde el corazón” a todos los fieles de la Iglesia Católica.

Al comienzo de la misiva, García Cuerva expresó: “Con estas primeras líneas quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, y un saludo grande desde el corazón que, emocionado le dice a Jesús, como Pedro en el evangelio de la misa de hoy: ‘Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero’ (Jn 21, 17)”.

Asimismo, pidió “que nos miremos, que podamos detener un poco el ritmo vertiginoso propio de la ciudad y reconocernos; descubrirnos en la mirada del hermano, porque Jesús sigue caminando por nuestras calles en las personas con las que nos cruzamos”.

Para poder lograr ello, entiende que es necesario “salir de nosotros mismos, tener un corazón abierto, superando nuestros propios límites. Animarnos a la diversidad propia de la ciudad, y forjar entre todos la cultura del encuentro de la que tanto nos habla el Papa Francisco, frente a la cultura de la indiferencia”.

En otro pasaje del comunicado, pidió “ayudarnos”, “porque nadie puede sólo en la vida, nos necesitamos, y yo voy a necesitar mucho de la ayuda de todos ustedes”.

El mensaje completo de Jorge García Cuerva, nuevo arzobispo de Buenos Aires

Queridos hermanos y hermanas de la arquidiócesis de Buenos Aires:

Con estas primeras líneas quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, y un saludo grande desde el corazón que, emocionado le dice a Jesús, como Pedro en el evangelio de la misa de hoy: “Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero” (Jn 21, 17).

Tomo prestado el lema de la Colecta Anual de Cáritas que en este 2023 es: “Mirarnos. Encontrarnos. Ayudarnos”

Mirarnos… en la pandemia tuvimos que aprender a expresarnos con la mirada. El uso del barbijo no nos permitía mostrar una sonrisa, una expresión de bronca apretando fuerte los dientes, o mordiéndonos los labios por no llorar. Pero la mirada es espejo del alma. Tanto llanto por los abrazos no dados, tanto desconsuelo por los muertos a quienes no pudimos despedir; tantas lágrimas derramadas, nos permitieron limpiar la mirada, ver más nítidamente y renovarnos en la esperanza de un futuro mejor.

Por eso les pido como nuevo pastor de la arquidiócesis que nos miremos, que podamos detener un poco el ritmo vertiginoso propio de la ciudad y reconocernos; descubrirnos en la mirada del hermano, porque Jesús sigue caminando por nuestras calles en las personas con las que nos cruzamos.

Encontrarnos… y para ello, salir de nosotros mismos, tener un corazón abierto, superando nuestros propios límites. Animarnos a la diversidad propia de la ciudad, y forjar entre todos la cultura del encuentro de la que tanto nos habla el Papa Francisco, frente a la cultura de la indiferencia.

Nos iremos encontrando en la calle, en el colectivo, en el subte, en las parroquias y colegios, o en una plaza, e iremos compartiendo la fe y la vida. También yo me iré reencontrando con mi historia en la ciudad, con mi infancia, con mis años de colegio secundario y universidad, con mis afectos, con mi vida familiar.

Ayudarnos… porque nadie puede sólo en la vida, nos necesitamos. Y yo voy a necesitar mucho de la ayuda de todos ustedes. Desde mis propias heridas y fragilidades, quiero entrar en comunión con las heridas del pueblo de la ciudad, con mis hermanos obispos auxiliares, con mis hermanos sacerdotes, con los religiosos y religiosas, con los laicos y laicas, con los ancianos, jóvenes y niños; experimentando todos, la infinita misericordia de Dios que nos ama y nos hace hermanos.

Me sumo a la gratitud de la Iglesia de Buenos Aires por el fecundo pastoreo del Cardenal Mario Poli, con quien nos conocemos hace muchos años; con él compartimos la pasión por la historia.

Desde Río Gallegos, la diócesis del fin del mundo, le pido al Señor que los bendiga mucho y a su Madre que acompañe nuestro caminar de pastor y pueblo, pueblo y pastor.

Con información de C5N