River inauguró la estatua de Marcelo Gallardo en el Estadio Monumental

Después de un arduo trabajo que llevó varios años y sufrió algún que otro contratiempo en el camino, la estatua de Marcelo Gallardo en River finalmente fue inaugurada este sábado 27 de mayo, con la presencia de dirigentes, integrantes del cuerpo técnico y jugadores que pasaron por las manos del Muñeco en el club riverplatense. A continuación, repasá lo mejor del evento.

Gallardo habló sobre su futuro: "No estoy desesperado por dirigir"

Después de la presentación de su estatuta, el Muñeco se expresó respecto de su futuro como entrenador: "Después de un período muy largo, hoy no tengo plazos. Tampoco sé cómo va a seguir mi carrera. No voy a generar ningún tipo de expectativa con eso".

En este sentido, añadió que no está apurado por tomar un nuevo desafío: "Los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado por dirigir. No quiero embarcarme en un lugar por el simple hecho de trabajar. Quiero encontrar un lugar que me identifique. Tengo que sentir una conexión. Si es ahora, será ahora. Y si es más adelante, será más adelante".

Marcelo Gallardo: "Crecí y moriré en este club”

El Muñeco agarró el micrófono luego de que su estatua de más de ocho metros fuera descubierta en el Estadio Monumental y se mostró conmovido por el cariño de los hinchas.

“Gracias a ustedes, a los hinchas. Los voy a amar siempre. Crecí en este club y moriré en este club”, soltó el exentrenador de la Banda.

Además, agradeció a todos los que formaron parte de su proceso en el cuadro millonario: “Quiero expresar mi agradecimiento con la gente que me acompañó en este camino. Mi familia, mis compañeros, a mis amigos, a gente de mi cuerpo técnico. Este club es grande por su historia, pero también por sus glorias".

El encuentro entre Marcelo Gallardo y Martín Demichelis

El otrora entrenador y el actual director técnico del cuadro millonario se cruzaron en el evento que se realiza este sábado en el Estadio Monumental.

Los invitados especiales que hubo en la presentación de la estatua de Gallardo

Varios nombres importantes de la institución de Núnez estuvieron presentes en el evento. Marcelo Salas, Hernán Díaz y Enzo Francescoli fueron algunas de las glorias que participaron del acto. Asimismo, estuvieron Jorge Brito, presidente del cuadro millonario, Rodolfo D'Onofrio, exmandamás y Carlos Trillo, dirigente opositor que impulsó la construcción.

Por otra parte, participaron los jugadores del plantel que levantó la Copa Libertadores 2018, como Franco Armani, Juan Fernando Quintero, Nicolás De la Cruz, entre otros.

Por último, Matías Biscay y Hernán Buján, integrantes históricos de su cuerpo técnico, también dijeron presente en el homenaje.

Con información de TyC Sports