Cristina sobre la Corte: "Es un mamarracho indigno"

Cristina Fernández fue la única oradora en el acto de Plaza de Mayo. En uno de los pasajes del discurso recordó que cuando Néstor Kirchner llegó al poder “lo amenazado con la dolarización el presidente de la entonces Corte de Justicia” y lo comparó con la actual Corte a la que calificó de “verdadero mamarracho indigno”.

“Nunca se dijeron de ningún miembro de la Corte Suprema Justicia de la Nación las cosas que se saben y nos enteramos todos los días. No importa si es un jurista de una u otra orientación, pero los argentinos se merecen volver a tener una Corte de Justicia que sea llame como tal sin ponerse colorados. Se lo pido a todos los partidos políticos”, sostuvo.

La vicepresidenta llamó a “repensar el diseño institucional” y dijo que no se puede “seguir con la rémora monárquica de quienes son nombrados de por vida y no rinden cuentas” y se quejó de que no se conocen los patrimonios de los jueces.