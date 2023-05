Saravia: “Regresen a las aulas, es requisito indispensable para que no tengan descuentos”

Por Aries, la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Saravia, expresó que recibieron a los docentes y señaló que no se cumplió con lo acordado. Aseguró que los pedidos “van a ser analizados” y pidió que regresen a las aulas.

“Desde el Gobierno, siempre abiertos al diálogo, hemos recibido a este grupo de personas que han resuelto no ir a trabajar. Los hemos recibido el día 17 con sus petitorios, ellos debían presentarlos el día viernes para que nuestros equipos técnicos lo trabajen y, el día martes que estaban convocados para una reunión íbamos a ver este petitorio. Ellos debían traer un plan de recuperación de contenidos, esto no ocurrió, ninguna de las dos cuestiones, no se presentaron el viernes, el lunes tampoco y recién hoy presentaron el petitorio que va por lo salarial”, detalló.

Respecto al pedido de mejora salarial, la funcionaria expresó que “va a ser analizando” y pidió que los docentes vuelvan a las aulas “para que no tengan descuentos”.

“Ellos querían recibir una respuesta hoy, es imposible porque desde el momento de pedir un sueldo básico de $320.000 para un docente de jornada simple sería una irresponsabilidad que nosotros le diéramos una respuesta; además que para eso están las paritarias, la intergremial, que está funcionando muy bien. Recibimos toda la propuesta, la vamos a analizar, la vamos a trabajar, pero les requerimos que mañana estén de vuelta en las aulas, porque la verdad que el lugar del docente es el aula, no la calle, eso es un requisito indispensable para que no tengan descuentos”, manifestó.

En este sentido, Adriana Saravia recordó que las paritarias docentes son las primeras en tratarse por lo que “índice en toda la administración pública” y “sería irresponsable darles una respuesta unilateralmente”.

Consultada sobre la decisión de mantener el paro y las apreciaciones negativas sobre la respuesta de la reunión, Saravia consideró que existe una “una interna entre diferentes sectores, que las tendrán que resolver ellos, a nosotros no nos compete, a nosotros nos compete que los chicos tengan clases”, disparó.