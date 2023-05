Vuelve el Chaqueño Palavecino a Vaqueros: estará presente en la Serenata al Héroe Gaucho

La fecha elegida para la gran fiesta es 16 de junio. "No vuelvo más a Vaqueros" había dicho el artista en la 22° edición del festival “Vaqueros le canta a Güemes” de 2022.

El viernes 16 de junio se realizará una nueva edición de la Serenata al Héroe Gaucho por los 23 años, en Vaqueros y allí estará presente el Chaqueño Palavecino.

En esa localidad se recuerda el polémico episodio que vivió el cantante folclórico en la 22° edición del festival “Vaqueros le canta a Güemes” en 2022, que se realiza en honor al máximo héroe de la provincia de Salta, el general Martín Miguel de Güemes.

En aquel momento, el artista enojado, se bajó del escenario de manera intempestiva y culpó a la Policía, cuyos efectivos estuvieron a punto de bajarlo por la fuerza si continuaba actuando.

Una de las razones que se dio a conocer y que provocó, en principio, la presencia policial, fue que el Chaqueño se extendió unos minutos más de lo pautado con la organización del evento y por eso se decidió cortar su participación de una manera abrupta.

El artista subió al final de una jornada cargada de artistas y recién la gente empezó a escucharlo a las 4 de esta madrugada.

“Me voy. Ganó el policía encargado de acá. Está bien. Si quieren verme será en otro lado, no vuelvo más a Vaqueros gracias a todos estos. Estos me mandan a cortar a mí, yo no soy un delincuente. Soy pueblo, hermano”, manifestó en aquel momento y, acto seguido, arrojó el micrófono al piso, lo que desató un aplauso generalizado.