Con fuertes críticas a Sergio Massa, Juan Grabois lanzó su campaña presidencial

Con un acto en el microestadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito, el dirigente social Juan Grabois, titular del Frente Patria Grande, lanzó su precandidatura a presidente de la Nación. Lo hizo con la premisa “Argentina Humana, Juan 23″ en referencia a su proyección con vistas a las PASO de agosto.

El titular del Frente Patria Grande expresó que “esto no es un simulacro, acá hay un candidato a presidente” y profundizó su cruzada contra el ministro de Economía, Sergio Massa: “Son nuestros adversarios. Metete conmigo Sergio, no seas tan cobarde”.

Además, le apuntó a la oposición, al asegurar que “los encuestadores de ellos a los barrios no llegan” y le envió un mensaje al sindicalismo: “Los nuevos descamisados y la juventud vamos a tomar la posta”.

Con un microestadio colmado (4500 personas), en la apertura habló la legisladora porteña Ofelia Fernández. Confluyeron sectores de la llamada “economía informal” y piqueteros, incluidos algunos identificados con el kirchnerismo. En su mensaje, Grabois insistió en que los empleados informales representan más del 40% del mercado laboral.

“Estamos junto a los recicladores, los cartoneros, a los feriantes, a los que llaman trapitos, obreros de empresas de fábricas recuperadas” y a “todos los que recuperan el descarte de la sociedad de consumo” y que “no son reconocidos por las multinacionales como Coca Cola, amigos de la presidenta de Aysa (Malena Galmarini), que tiene algo que ver con Massa”, en otro de los dardos que le envió al titular del Palacio de Hacienda, cuya candidatura aún es una incógnita a raíz de la escalada de la inflación y la crisis cambiaria desde el inicio del 2023.

También le envió un mensaje a las agrupaciones oficialistas. “Debemos ganar el Estado, pero debemos hacerlo para cambiarlo, porque ganarlo para no cambiar nada es la peor desviación del militante”, definió.

Críticas al Gobierno

El día después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner ratificara su postura de no integrar la marquesina electoral este año, Grabois hizo una dura radiografía de la situación económica del país y llenó de chicanas al actual gobierno del Frente de Todos (FdT).

“La clase media está recontra jodida, no se van a poder comprar un departamento en la puta vida, ni van a tener los derechos de los que nuestros padres gozaban, no se le puede regalar el dólar soja a la oligarquía. Un diseñador gráfico tiene que abrirse una cuenta en un banco virtual de Europa y traer la guita en una cueva”, manifestó.

En un discurso enérgico que transcurrió durante más de una hora y media, Grabois también llamó a cerrar la grieta con otros sectores de los movimientos sociales del oficialismo, entre los que destacó al titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico (silbado en algunos pasajes de la noche); y el secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro. “Cuando ellos era parte del gobierno de Cristina y nosotros la criticábamos bastante, con ellos y los movimientos de fábricas recuperadas fundamos la CTEP e instauramos el concepto de la nueva clase trabajadora, fue lo mejor que hicimos, después no volvimos un poco boludos”, afirmó.

Aunque actualmente en licencia en el MTE para abocarse a su precandidatura presidencial, Grabois también dijo presente en la movilización conjunta de la Unidad Piquetera y UTEP, que concentró a más de 100 mil personas frente al Ministerio de Desarrollo contra las políticas sociales de la ministra Victoria Tolosa Paz, otra de las funcionarias apuntadas en Ferro. “¿Con los chicos no?, qué te pasa o te pensás que sos vos la que sostiene la vida de esos pibes”, dijo sobre la polémica declaración de la ministra contra los piqueteros que asisten a las marchas acompañados de menores. “A los que le gustan las redes sociales, se la pasan sacándose fotos con los pobres”, cuestionó.

Respecto al programa electoral, Grabois deslizó una autocrítica sobre la agenda de algunos sectores vinculados al campo nacional y popular, y pidió “pensar en los derechos de los que están peor que vos”.

Se mostró en favor de integrar una “Moneda Sur, no solo con Brasil, sino con el resto de los países de la región”, y anticipó que hará una reforma impositiva.

“En este país los ricos no pagan nada, mienten con los balances, hace contrabando y persiguen manteros que no tienen monotributo. Cuando seamos gobierno, ese 1% de la oligarquía no sabe la que van a tener que poner”, cruzó y citó al Papa: “Si alguno piensa que a la izquierda de los trosko está la pared, tiene que leer a Francisco”.

Dijo que promueve una “reforma poblacional”, que comprende “sacar la Capital de la Ciudad de Buenos Aires” y relocalizarla “en un lugar equidistante respecto a las grandes urbes”. En paralelo, dijo que dejará sin efecto el acuerdo de pago con el FMI. “Lo cancelamos, no vamos a pedir una prorroguita”.

Pese a que se esperaba la presencia del ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien finalmente no concurrió, se destacó el lanzamiento del proyecto de un “Plan Quinquenal”, cuya plataforma incluye “propuestas sobre infraestructura, tierra, techo, trabajo, salud y educación”, entre otras.

“No empezamos la semana pasada, sino hace más de tres años, sabiendo que el gobierno de Alberto Fernández iba a ser muy moderado”. A modo de cierre, dijo que “nunca va a olvidar a los de abajo” y concluyó: “No hay proyecto municipal si no hay uno provincial. No hay proyecto provincial sin uno nacional. Y no hay proyecto nacional sin uno latinoamericano”.

