“Las figuras locales permitieron que gane Sáenz, después van a pasar a cobrarle”

En Día de Miércoles la periodista Ana Lía Machuca analizó los resultados de las elecciones del domingo último y aseguró que el electorado votó a pesar de la oferta electoral.

“Yo creo que la sociedad toma nota cuando tiene que ir a votar: no sabe cómo, por quién votó y eso no le causó ninguna satisfacción. Ese es un dato que la dirigencia debería tomar en cuenta: que los hayan elegido, no significa que hayan gustado” indicó.

Agregó que la amplia oferta electoral a nivel local es la que le sumó votos al gobernador Sáenz para la reelección, ya que consiguió ubicar a 57 intendentes, de los 60 municipios.

“Antes, con la oferta era mucho más claro saber si el intendente era peronista o radical, ahora, con esta forma de armar la estrategia electoral que puso a todos los candidatos juntos permitió que el gobernador Sáenz acumule votos y eso después se lo van a cobrar”, advirtió.

Machuca hizo especial hincapié en el caso de Mario Mimessi en Tartagal y fue tajante al sostener que su gestión municipal “fue espantosa”.

“Cuando en Tartagal no había agua, Mimessi decía que el problema era de la Provincia, lo mismo hizo con la seguridad y con la pandemia por COVID. Siempre hizo responsable a la Provincia de los problemas en el departamento y la gente le cobró todas esas facturas” finalizó.