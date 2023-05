Rige la veda electoral en toda la provincia

El próximo domingo 14 de mayo, los salteños elegirán las autoridades provinciales que asumirán en diciembre. Ante esto y con la veda en marcha, por Aries Pablo Finquelstein dio más información al respecto.

“Durante la veda no se puede hacer más campaña, planes de gobiernos, ideas. Es un momento para que el elector piense su voto para el domingo: está prohibida toda la actividad de campaña, no importa el medio. En el caso de las redes sociales, es más complicado controlar porque no sabemos si es un ciudadano común o alguien con vinculación política” explicó.

En el caso de violar la veda, que rige hasta la medianoche del domingo, se aplicarán sanciones económicas que se determinarán previo análisis para ver si corresponde o no una sanción. Por otro lado, remarcó que está prohibido el ingreso al “cuarto oscuro” con celulares.

“La ley 8010 prohíbe que el elector que al momento de emitir su voto ingrese con elementos extraños como cámaras fotográficas o celulares. El objetivo de la norma es la de evitar que se compren votos por medio de una foto, si se encuentra a alguien fotografiando la autoridad de mesa podrá impedir el voto del elector o bien solicitar a Gendarmería el retiro de la persona” indicó.

Por último, Finquelstein puntualizó que se encuentran en distribución las máquinas electrónicas como también las urnas de cartón en el que se depositarán los votos para que todo comience a horario. Adelantó que los primeros resultados llegarían cerca de las 18:30 del domingo y para las 20:00 estiman tener el 100% de las mesas escrutadas.

“Las mesas en Capital tiene una mayor cantidad de electores, los resultados que se publiquen serán los provisorios. Los resultados definitivos surgirán del trabajo que realice el Tribunal Electoral luego de un conteo manual de cada voto. Tenemos todas las medidas de seguridad informática para evitar posibles ataques o hackeos al sistema” finalizó.