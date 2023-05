Siuffi: “No se puede ser tan sinvergüenza”

En su primera intervención dentro del debate de candidato a Intendente, Esmeralda Siuffi apuntó contra la Intendenta y calificó su discurso como “un acto de descaro”.

“La decisión política que ha tomado la Intendenta Bettina Romero es destruir nuestra Ciudad de Salta, no sólo no hemos crecido sino que además nos mienten como si no camináramos, como si no anduviésemos en colectivo”, manifestó.

En cuanto a la propuesta Siuffi expresó la intención de dividir la Ciudad en comunas “para que el presupuesto realmente sea participativo y para que dejen de mentirnos en la cara con una sonrrisa, sinvergüenzas”, dijo enojada.