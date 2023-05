El escritor argentino Hernán Díaz ganó el Premio Pulitzer por su novela “Fortuna”

El escritor argentino Hernán Díaz ganó el prestigioso Premio Pulitzer en la categoría Ficción. Lo hizo con su novela “Trust”, que fue publicada originalmente en inglés y traducida al español como “Fortuna”. Se trata de un interesante juego literario que tiene al dinero como centro de las relaciones humanas.

De acuerdo al jurado del premio, “Fortuna” es “una novela fascinante ambientada en la América de antaño que explora la riqueza y la ambición familiar a través de narraciones enlazadas en diferentes estilos literarios, un complejo examen del amor y el poder en un país donde el capitalismo es el rey”.

En diciembre del año pasado, el New York Times y la prestigiosa revista The New Yorker eligieron esta obra como uno de los libros del año. Semanas atrás, Díaz vino a la Argentina a presentar la novela en la Biblioteca del Malba.

Hernán Díaz nació en Buenos Aires en 1973, pasó toda su infancia en Suecia y ahora se encuentra viviendo Estados Unidos, donde se desempeña como docente en la Universidad de Columbia.