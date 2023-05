Da Souza sobre el recambio generacional: "Hace décadas están los mismos y siguen los problemas"

A semanas de las elecciones de mayo, el candidato a intendente de Vaqueros por “Salta Va con Felicidad”, Tane Da Souza indicó que hace décadas gobierna un mismo apellido en el departamento La Caldera y enfatizó que es necesario un cambio.

“Nosotros creemos en un cambio generacional en la política. Más allá de que la Constitución diga que hay problemas que debe resolver la provincia, la gente elige al Intendente para darle soluciones a los vecinos” detalló.

En la misma línea, argumentó que en la parte alta de Vaqueros hay muchos problemas que no se resolvieron en las gestiones del actual jefe municipal y enfatizó que son temas que no se pueden dejar pasar.

“En la zona alta, los vecinos no tienen agua. Los de la zona baja de Vaqueros no tienen cloacas, algunos tienen que gastar entre $15.000 y $45.000 para vaciar las cámaras sépticas que a veces rebalsan; se tiene que pensar en los problemas de las calles. Tampoco hay policías en Vaqueros, no hay iluminación y para combatir la inseguridad se tiene que gestionar” cerró.