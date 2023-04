Alfonso Prat Gay le respondió al Gobierno: “Estos tipos son tan inútiles que ni espiar saben"

Alfonso Prat Gay salió a responderle al Gobierno tras la denuncia que recayó sobre el Hernán Lacunza y Guido Sandleris por "traición a la patria" por un supuesto boicot a la gestión de Alberto Fernández frente al FMI.

El exministro de Hacienda y Finanzas Públicas explicó que nunca llegó a la reunión con FMI. "Tenía una reunión programada (con el FMI), pero se demoró mi avión, no llegué, le avisé a la persona con la que me iba a juntar que no llegaba. Ahora, esta gente no solamente pretende conocer el contenido de reuniones que sucedieron, sino que también el de reuniones que no sucedieron. “Estos tipos son tan inútiles que ni espiar saben".

En diálogo con Eduardo Feimann, sostuvo que "Máximo Kirchner”. fue el responsable de que no hubiera un acuerdo con el FMI y que, por lo tanto, no hubiera desembolsos del Fondo..

En la misma línea agregó que fue una votación en la que la oposición votó a favor “para darle esa salida a Alberto Fernández”. En la misma línea, Prat Gay continuó: “Sin ese apoyo de la oposición, yo creo que Alberto Fernández hoy ya no sería presidente, ¿no? Me parece bastante claro”.

Luego que el representante argentino ante Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, catalogara como “una conducta peligrosa” el diálogo entre la oposición y el FMI, el economista sentenció que en el gobierno “están desesperados” y aseguró que “llegaron al callejón” sin salida.

Las críticas llegan en medio de la escalada del dólar y mientras que Sergio Massa negocia la posibilidad de modificar el cronograma de pagos y desembolsos con la intención de que Argentina evite pagar este año los más de u$s3.000 millones al organismo que conduce Kristalina Georgieva.

Prat Gay afirmó que, si el ministro de Economía Sergio Massa tiene la posibilidad de ir a negociar con el FMI “para que le tire una moneda, es porque apoyó la oposición, y no porque desestabilizó la oposición”.

El exministro de Hacienda y Finanzas Públicas catalogó al oficialismo como “los primeros conspiradores” y concluyó: El gobierno no quiere el acuerdo, pero depende de que Sergio Massa consiga una moneda”.

Con información de Perfil