Marocco: “La decisión de Alberto es muy madura”

Por Aries, el vicegobernador de la provincia Antonio Marocco opinó sobre la decisión que tomó Alberto Fernández de no ser candidato para las elecciones 2023.

En la mañana del viernes y por la cuenta de Twitter del presidente Alberto Fernández, se difundió un mensaje donde se bajaba de las próximas elecciones. Por Aries el vicegobernador Antonio Marocco, expresó su punto de vista y considera que la decisión de Fernández es acertada.

“Es una decisión muy pensada y muy madurada, la comparto porque el presidente se dio cuenta de que es el momento de los argentinos y no de los esfuerzos por la política. No hay tiempo para no seguir trabajando en este sentido” manifestó.

Marocco precisó que no se puede enfrentar un compromiso electoral desde dos perspectivas porque se condena al fracaso. Sobre el Frente de Todos, remarcó que un sector no está conforme.

“Ahora hay que alistarse, terminar con las bravuconadas y presentarse para ver que dicen desde el propio sector. Si no se reconcilia el sector, creo que va a ser difícil conciliar con el pueblo. Hoy estamos viviendo una situación excepcionalmente mala, es una contradicción propia al sistema de la economía; hay muchas dudas sobre los que tenemos responsabilidad política” concluyó.