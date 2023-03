Desde el penal, Cositorto le pidió a Javier Milei que le habilite un lugar en las PASO

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, le pidió a Javier Milei competir en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dentro de La Libertad Avanza. Lo hizo desde el penal de Córdoba, donde se encuentra detenido acusado de montar una estafa piramidal que dejó a miles de damnificados en varias provincias del país.

Cositorto, que ya había aportado para la campaña de Milei en 2021 aseguró ser un liberal "casi de cuna" y quiere participar porque no está proscripto.

"Soy un ciudadano que quiere dejar un legado. Si Milei me acepta competir en las PASO sería un privilegio. Me va a ganar de manera aplastante, pero me quiero expresar porque no estoy proscripto", sostuvo en diálogo con Radio El Mundo.

En otra parte de la entrevista, se animó a comparar su situación procesal con la de la vicepresidenta Cristina Kirchner al afirmar que él solo se encuentra imputado, mientras que ella tiene una sentencia en primera instancia.

De todas maneras, opinó que "si no logro presentarme este año, voy en el 2025. Creo que Argentina necesita una transformación de fondo".

Fuente: minutouno.