La reacción de Messi por el nuevo tatuaje de Otamendi

Nicolás Otamendi lleva en la piel a la Selección… literalmente. Su epidermis ya no sólo está cubierta de tattoos dedicados a personajes icónicos de las series más taquilleras del siglo XXI: el defensor de 35 años sorprendió este jueves mostrando el nuevo tatuaje, dedicado a la consagración en Qatar 2022. Y a Lionel Messi.



A través de un video posteado en sus redes sociales, Otamendi reveló el diseño que generó el fervor de los hinchas. Porque no sólo está el trofeo que la Scaloneta levantó el 18 de diciembre y fecha de la consagración: también está Messi. Y no una, sino dos veces.

Con el ritmo de Arrancármelo de WOS -hit con ligazón profunda con esta Selección- el clip muestra la imagen más grande de Leo acariciando la Copa del Mundo sobre la estructura del estadio Lusail, más el dibujo de la medalla de campeón. Todo acompañado por la frase “Cómo van a convencerme de que la magia no existe”.





No obstante, el tatuador trabajó mucho más. Porque detrás de la figura XL de Messi se puede ver parte del escudo de la AFA con las tres estrellas y otra silueta del capitán de la Selección, esta vez de espaldas con su icónico festejo con los índices al cielo. Dedos que apuntan a la consigna “Gloria eterna”.



Semejante reconocimiento conmovió a Messi, quien le respondió a través de las redes sociales.

"Vi un montón de cosas espectacuares que se hicieron de mí de la Copa, pero que un compañero, un amigo como Nico Otamendi se haga este tatuaje es algo más que especial. Muchas gracias Ota", posteó el capitán.

Más imágenes del tattoo de Otamendi.



El tatuaje del zaguero se completa con la Copa del Mundo y el año de la consagración, escoltada por las figuras de los otros dos trofeos conseguidos por Ota en la Selección: la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.

En la línea de campeones, claro, Otamendi también lleva trazada la carta del 7 de espadas, parte del ritual de truco del combinado de Lionel Scaloni.

Fuente: Olé