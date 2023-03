Educación y cambio social: Mientras que, las personas con menos ingresos ven a la escuela como “un comedor”, las de mayores ingresos cuestionan su calidad educativa

¿Cuáles son los cambios sociales y culturales que se manifiestan en la sociedad salteña? ¿Cambió la forma en la que los salteños se perciben a sí mismos cómo sociedad? Éstas son algunas de las preguntas que el licenciado Verde, junto al equipo de investigadores de la UCASal buscan descifrar.

Según explicó el ex profesor universitario la investigación se basó en la recolección de testimonios mediante el método de entrevistas. Los entrevistados fueron segmentados por edad: adultos mayores, adultos y jóvenes y a su vez, fueron divididos en tres grupos, según su condición económica, "clase alta, clase media, clase baja".

Los resultados de la segmentación arrojaron datos interesantes, por ejemplo, en materia educativa, Verde explicó que, entre los padres de la clase media, "la educación es la tarea de los maestros, en los sectores más bajos, la educación es la escuela, y la escuela es guardería y el comedor. En las capas más altas dicen que la escuela está en un problema porque no tienen maestros con vocación de magisterio, no se prepara a estudiantes de calidad".

En ese sentido, opino respecto a los resultados que arrojaron las entrevistas en materia política.

Verde indicó que, las diferencias entre distintos grupos de la sociedad, aportan conclusiones diferentes.

"A las clases bajas, la política no les interesa, las personas dijeron en sus entrevistas que hay gente que se acerca sólo a pedir el voto, montan un show y no los vuelven a ver", explicó. "Las clases medias están desencantadas, porque no ven que haya condiciones de trabajo, lo que permite que se mueva la economía y la clase alta ve con lástima que no tengamos políticos preparados".

Por último, Verde indicó que, entre los entrevistados, sobre todo las personas más jóvenes, existe una valoración positiva y respeto por las tradiciones sociales pero no se sienten identificados con ellas, son sectores de la sociedad mucho más dispuestos a encarar cambios y a aceptar cambios.