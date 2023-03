Wayar lanzó su candidatura a gobernador dentro de un Frente de Todos

De cara a las elecciones de mayo, el candidato a gobernador por el Frente de Todos, Walter Wayar manifestó por Aries que “trabajamos mucho para esto, casi toda una vida para estar peleando por la representación de la provincia”.

“Caliva y yo tenemos más de un año de trabajo codo a codo para juntar a todos los partidos pero ella prefirió hacer un frente donde su identidad y sus principios prevalezcan sobre otras cuestiones” sostuvo Wayar.

Al ser consultado por su opinión respecto a Emiliano Estrada, el Senador por Cachi expresó que cuando llegó la interna “nunca dejé que me digan las cosas, siempre busqué que me indiquen en favor al consenso. No me siento representado por Estrada”.

“Nos vamos a encargar de que la gestión esté en manos de los peronistas. Queremos gobernar desde nuestra identidad para todos los sectores y que cada uno arbitre para el bien común, no para los poderosos” expresó el candidato.

Finalmente, argumentó que ya se tomó la decisión de que sea el candidato para gobernador faltando cinco días para consensuar las listas “quiero ser gobernador porque los salteños ven en mí una persona con capacidad, con un proyecto claro y con equipo para llevarlo adelante”.