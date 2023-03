Calendario de Eliminatorias para el Mundial 2026 confirmado

La Selección Argentina, flamante campeona del mundo, ya sabe cuándo y cómo comenzará el camino para clasificarse el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y donde buscará defender el título conseguido en Qatar 2022. La Conmebol dio a conocer este miércoles el fixture completo de las Eliminatorias Sudamericanas que comenzará en septiembre y tendrá el mismo orden de partidos que la última clasificación.

El calendario completo de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026:



Septiembre 2023

Fecha 1: Argentina vs Ecuador

Fecha 2: Bolivia vs. Argentina

Octubre 2023

Fecha 3: Argentina vs Paraguay

Fecha 4: Perú vs Argentina

Noviembre 2023

Fecha 5: Argentina vs Uruguay

Fecha 6: Brasil vs Argentina

Septiembre 2024

Fecha 7: Argentina vs Chile

Fecha 8: Colombia vs Argentina

Octubre 2024

Fecha 9: Venezuela vs Argentina

Fecha 10: Argentina vs Bolivia

Noviembre 2024

Fecha 11: Paraguay vs Argentina

Fecha 12: Argentina vs Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Uruguay vs Argentina

Fecha 14: Argentina vs Brasil

Junio 2025

Fecha 15: Chile vs Argentina

Fecha 16: Argentina vs Colombia

Septiembre 2025

Fecha 17: Argentina vs Venezuela

Fecha 18: Ecuador vs Argentina