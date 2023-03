Un salteño jugará la Copa del Mundo de Ajedrez

Pablo Acosta jugará la Copa del Mundo de Ajedrez a realizarse a finales de julio en Bakú, Azerbaiyán. El salteño de 22 años logró la clasificación tras compartir el primer puesto en el Zonal de ajedrez disputado en Paraguay. Será el único representante argentino entre los mejores 156 ajedrecistas del planeta que tomarán parte de la competencia mundial.

Pablo Acosta es oriundo de la provincia de Salta y es Maestro Internacional de ajedrez. Actualmente reside en San Luis donde se desempeña como entrenador de talentos de la Universidad de La Punta.

Se destacó desde niño en las categorías infantiles, ganando incluso torneos panamericanos. En la categoría sub 20 fue tres veces campeón nacional. En 2014 obtuvo el título de Maestro Internacional (MI), siendo el más joven de la historia de Argentina. Además, fue distinguido en varias oportunidades con el premio al mejor ajedrecista en la ceremonia Deportista del Año de Salta.

Los logros de Acosta

Campeón Marcel Duchamp 2020 donde obtuvo su primera norma de GM

Subcampeón Final Argentina Superior 2018

Campeón Argentino Sub 20 (2016 - 2017 - 2018)

Subcampeón Semifinal Argentina Superior (2018 - 2020)

Campeón Argentino Juvenil: Sub 8 (2006 - 2007), Sub 10 (2009), Sub 14 (2013), Sub 18 (2017)

Medalla de Oro Panamericano Juvenil Sub 10 (2009) donde obtuvo el título de Maestro Fide (MF)

Medalla de Oro Sudamericano Juvenil Sub 18 (2014) donde obtuvo el título de Maestro Internacional (MI), siendo el más joven de la historia de Argentina