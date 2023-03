Beltrán y Barco protagonizaron un nuevo cruce

Esequiel Barco y Lucas Beltrán vivieron un momento particular en la previa del penal que sirvió para establecer el 3 a 0 frente a Godoy Cruz. Luego del partido, volvieron a cruzarse y los hinchas enloquecieron.

Iban 24 minutos del segundo tiempo y el Monumental era un verdadero hervidero. No sólo por la temperatura ambiente, que rozó los 40 grados de sensación térmica en lo que es hasta aquí uno de los veranos más calurosos de la historia. Los hinchas de River, a pesar del calor extremo, estaban viviendo una fiesta porque veían que dentro del campo de juego había un equipo que dominaba, que sometía a su rival y que estaba ante la gran chance de marcar el 3 a 0. Silvio Trucco no sancionó en primera instancia, pero lo llamó el VAR y decidió cobrar penal por una falta clara sobre Enzo Díaz.

Sin embargo, lo que en principio parecía un momento ideal para estirar la ventaja, estuvo muy cerca de culminar en una discusión dentro de la cancha entre dos compañeros que no se ponían de acuerdo. Es que Lucas Beltrán, que venía de marcar los dos primeros goles, estaba ante la posibilidad de anotar su primer hat-trick en Primera División y de llevarse la pelota a casa. Cuando quiso ir a buscar la pelota para ejecutar desde los doce pasos, se encontró con Esequiel Barco y su convicción de ejecutar la pena máxima. No quiso soltar el balón ni tampoco escuchó a sus compañeros que le sugirieron que pateara Beltrán. Fue gol, pero la historia no quedó ahí.

Luego de la victoria en el Monumental, Esequiel Barco y Lucas Beltrán volvieron a cruzarse verbalmente, pero esta vez fuera de la cancha. El ex Independiente posteó unas fotos en su cuenta de Instagram y la leyenda: "Este es el CAMINO, JUNTOS". La publicación recibió rápidamente miles de "likes" y comentarios. Y uno de ellos fue el de Beltrán, que respondió con un "Vamoooss turrooo" que desalentó cualquier tipo de pelea o discusión por la disputa en el penal. "Gracias amigo", replicó Barco. La familia River está más unida que nunca.