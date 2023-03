River jugará en Salta este mes

El rumor se confirmó, River jugará en Salta un partido amistoso de nivel internacional.

"Salta continúa siendo sede de eventos deportivos", expresó el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, quien fijó el próximo 25 de marzo como fecha y el Estadio Martearena como escenario. Resta confirmar rival.

"Orgullo para los salteños ser anfitriones de un espectáculo que además generará un importante impacto en la Provincia", finalizó el posteo.

En cuanto al equupo, se ya sabe Micho es que no podrá contar con Franco Armani (citado a la Albiceleste campeona del mundo) y tampoco con Robert Rojas (Paraguay) ni Nicolás De la Cruz (Uruguay). Además, si bien no salieron aún las listas de Chile y Venezuela, posiblemente pierda a Paulo Díaz y Salomón Rondón.

Calendario de River

12/3: River vs. Godoy Cruz por la Liga Profesional

19/3: River vs. Sarmiento por la Liga Profesional

25/3: River vs. rival a confirmar por un amistoso en Salta

2/4: River vs. Unión por la Liga Profesional