Aníbal Fernández les pidió a los “encumbrados” del oficialismo que dejen de “fastidiar” al Presidente

“Es la visión que tuvimos siempre nosotros, creemos que faltan elementos y que no hace otra cosa que pretender quitarle la oportunidad de que eventualmente sea candidata”, expresó el funcionario.

Y amplió: “Para que eso suceda (la condena), uno tiene que llegar con todos los elementos a la mano y, así como la presentan, le hacen un daño bárbaro porque lesionan a su persona. Y de eso puedo dar congresos internacionales porque me lo hicieron a mí en 2015″.

La causa judicial que atraviesa la vicepresidenta hilvanó la siguiente pregunta del periodista: ¿no llegó el momento para que el Frente de Todos y el peronismo deje de tirarse entre los propios y arme una estrategia fuerte para enfrentar el peligro de lo que está enfrente”, a lo que Fernández respondió: “Absolutamente, y eso que comiece por el fuego amigo y por los propios, que no han parado de hacerle daño y agraviar al Presidente de la Nación“.

Y, para reforzar su postura, subrayó que hay que “poner la pelota en el piso”. “Varios.. ¡varios! (remarca) de las personas encumbradas en la provincia de Buenos Aires en el FdT dejen de fastidiar y meterse en la gestión nacional, que nada quieren hacer, solo lesionar al Presidente para que él, hastiado de esa canallada cotidiana, decide correrse“. Y se respondió: “¡Que no lo sueñen! eso no va a suceder, van a tener que ir a unas PASO y ahí que se presente el que quiera, sería bárbaro que todos nos propusiésemos lo mismo, olvidar la interna para componer una propuesta diferente que realmente llame la atención del electorado”

El mensaje pareció tener no sólo como destinatario al ministro Andrés Larroque, con quien se ha enfrentado públicamente en las últimas semanas.

La situación en Rosario

En relación a la reunión de ayer de la Comisión de Seguridad Interior, para informar sobre las políticas que se están instrumentando para detener la ola de violencia en Santa Fe, el diputado Ricardo López Murphy cuestionó la decisión de enviar al cuerpo de ingenieros del Ejército a urbanizar los barrios de emergencia en Rosario.

“Nos parece inaceptable comprometer un cuerpo de combate de nuestro Ejército desarmados para ir a Rosario”, expresó el referente porteño. Por su parte, Aníbal Fernández argumentó que no participó de enviar al Cuerpo de Ingenieros y evitó defender la decisión de Alberto Fernández: “No tengo que ver con ese tema, y estoy más cerca de pensar como usted que otra cosa, no he participado”.

Ante los cuestionamientos de varios medios, en los que se informó que el Ministro de Seguridad tomó distancia de la decisión del Presidente y que coincidía con la postura del diputado, él ayer por la noche tuiteó: No entender, no significa no estar de acuerdo. Querer saber más, no es un rechazo. Aclaré que no soy “antimilitar”. “Soy hijo de un mecánico de la Fuerza Aérea”. Para ser más concreto, acompaño la decisión del presidente de la Nación en la tarea del ejército en plan de viviendas.

En el programa con Sylvestre nuevamente citó ese posteo y agregó que si hay algo para discutir, lo haré con el Presidente, no voy a hacerlo público. “Voy a acompañar su decisión”, enfatizó mientras que citó la ley N° 24059 de Seguridad Interior para aclarar que lo que se instala en Rosario es una división del Ejército para urbanizar.

Además recordó que desde que asumió la jefatura del Ministerio de Seguridad de la Nación (septiembre de 2021) comenzó una “planificación de tareas que vienen cumpliendo a rajatabla”. Según el funcionario, ese análisis le fue dando resultados para ir trabajando en ciertas cosas e ir “ganando espacio”. “Desde entonces, hablo con el gobernador de Santa Fe para llevar a cabo esto. Saber quienes están trabajando en cada barrio, las bandas de empeñamiento, que cada martes se revisa y reasigna a las nuevas fuerzas, en donde participa la Policía de la provincia, la intendencia, la gobernación a través de su ministro y agregamos un integrante político que es mi jefe de Gabinete, Lucas Gaincerain”, indicó.

Fernández aclaró que ahora están en una segunda etapa en donde “hay que enviar a todo este personal”. Y trató de coincidencia, la balacera que sufrió el frente del supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo. “No tiene nada que ver con lo de Messi, si coincide, coincide. El operativo consta de presencia en todos los barrios, no es cuestión de ir y después dar las hurras y rajarse. Creo que ayer no quisieron ver el despliegue que se estudió, que lleva un análisis de lo que está sucediendo en cada zona de Rosario como en los barrios de Las Flores o Ludueña, en donde se trabaja con mucha vocación”, enfatizó.

El Ministro de Seguridad afirmó que este plan “incluye mucha inteligencia criminal” (sin dar detalles del número de personas involucradas) pero aseguró que “en la superficie se ve mucha menos gente de la que hay por debajo trabajando”. Y recordó que durante 2023 “se detuvieron a 12 personas delinquiendo, que antes estuvieron presas: nuestra tarea es quejarse menos y trabajar más, no nos vamos a detener”, aseguró.

“¿Caen los peces gordos en Rosario?”, preguntó un integrante de la mesa, a lo que Fernández respondió que “es una tarea que lleva un tiempo, nosotros pedimos casi desesperadamente que se abra una especie de sucursal de la UIF (Unidad de Información Financiera) [algo que se cumplió] porque nos tienen que dar el elemento clave para investigar. La cocaína no se compra con tarjeta de crédito, sino que con dólar billete y alguien se los está proveyendo. Tenemos que encontrar ese camino para desarmar el negocio en la forma que está planteado”, cerró.

Infobae