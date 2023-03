El PSG de Messi se enfrenta a Nantes: posible formación, horario y TV

a jornada número 26 de la Ligue One, espera por el choque entre parisinos y canarios y es que tras un pequeño espacio para las premociones del premio de la FIFA, The Best, el show a nivel de fútbol debe continuar.

Tras ser premiado como el mejor jugador, según The Best, Messi tendrá que liderar al París Saint-Germain en el próximo encuentro contra el Nantes. Muy seguramente lo hará junto a su compañero Kylian Mbappé, quien fue otro de los que tuvo parte en el galardón.

El equipo de Galtier tiene algunas bajas importantes. Algunos nombres que usualmente forman parte del equipo titular parisino, serán baja por causas mayores como lesión y también por acumulación de tarjetas amarillas, como lo es el caso de Marco Verratti.

El PSG acumula dos triunfos consecutivos, luego de la victoria ante Lille de local por 4 a 3 y la victoria la semana pasada por 3 a 0 ante Olympique de Marsella por 3 a 0 en el clásico francés.

Por su parte, Nantes se ubica decimotercero en el torneo y hace cinco partidos que no gana, de los cuales perdió los últimos tres. En la última fecha cayó por 1 a 0 ante Rennes de local, cuando venía de caer por la UEFA Europa League ante Juventus.

Posible formación del PSG

Gianluigi Donnarumma; Danilo Pereira, Presnel Kimpembe, El Chadaille Bitshiabu; Timothée Pembélé, Warren Zaïre-Emery, Vitor Ferreira, Carlos Soler, Juan Bernat; Messi y Kylian Mbappé. DT: Cristophe Galtier.

Posible formación de Nantes

Alban Lafont; Fabien Centonze, Andrei Girotto, Nicolas Pallois, Jean-Charles Castelletto, Moses Simon; Moussa Sissoko, Florent Mollet, Pedro Chirivella; Ludovic Blas y Andy Delort. DT: Antoine Kombouaré.



El calendario del PSG: los próximos partidos

08/03 - Bayern Múnich vs. PSG a las 17 horas

11/03 - Brest vs. PSG a las 17 horas

19/03 - PSG vs. Rennes a las 13.05

Fuente: Noticias NET