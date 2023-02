La Cámara Electoral eligió a los asesores para organizar el Debate 2023

Lo integrarán 15 representantes del ámbito académico y social. Ricardo Gil Lavedra y León Carlos Arslanián, ex jueces que juzgaron a las juntas militares en 1985; Daniel Dessein, director de La Gaceta; Delia Ferreira, Doctora en Derecho especializada en anticorrupción; Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros.

La Cámara Nacional Electoral ya constituyó el Consejo Asesor del Debate 2023, momento que protagonizarán los candidatos que quieran competir para llegar a la Casa Rosada el 10 de diciembre, cumpliendo con la Ley que fue sancionada en noviembre de 2016 durante la gestión de Cambiemos.

Desde la organización destacaron que el Consejo "está conformado por las/os representantes de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil". Además, destacaron que cuenta "con una composición plural que refleje distintas visiones y enriquezca con su experiencia y participación la organización de los debates".

Este Consejo tiene previsto trabajar "en las áreas temáticas, criterios de moderación y dinámica de los debates que se ponen a disposición de los candidatos y candidatas para que luego acuerden el reglamento en la audiencia pública y se realicen los sorteos correspondientes en cuanto al orden de exposición y moderadores en cada debate".

Los integrantes

Belén Amadeo: politóloga con un doctorado en Comunicación Pública. Se desempeña como docente de grado, en maestrías y en doctorado tanto en la Argentina como en Uruguay, Colombia y Ecuador.

León Carlos Arslanian: abogado y ex juez, fue quien presidió el tribunal del histórico Juicio a las Juntas militares. Fue Ministro de Justicia de la Nación, presidió el Instituto de Política Criminal y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y fue Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Atilio Borón: politólogo y sociólogo argentino, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Investigador del IEALC, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña en la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad de Buenos Aires, reconocido además como Doctor Honoris Causa de las universidades nacionales de Cuyo, Salta, Córdoba y Misiones.

Marcelo Cavarozzi: doctor en Ciencia Política por la Universidad de California (EEUU). Se especializa en política comparada de América Latina y en la relación capitalismo-democracia. Es investigador del CONICET, de CEDES y del CIAP.

Estela de Carlotto: Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Presidenta del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Daniel Dessein: periodista y abogado con un posgrado en relaciones internacionales. Actualmente es presidente del diario La Gaceta, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, prosecretario de la Asociación de Diarios del Interior y miembro del Foro Iberoamérica.

José “Pepe” Di Paola: Es sacerdote del clero diocesano de la arquidiócesis de Buenos Aires. Durante 13 años estuvo a cargo de la parroquia de la Villa 21. Creó el Hogar de Cristo, un programa de recuperación de la adicción a las drogas de la Parroquia Virgen de Caacupé del barrio porteño de Barracas. Actualmente, está al frente de la parroquia de la villa La Cárcova, en San Martín, y es coordinador nacional de la Pastoral Nacional de Drogadependecia y Adicciones de la Conferencia Episcopal Argentina.

Gala Díaz Langou: Directora ejecutiva de CIPPEC, Profesora de la Maestría de Políticas Públicas en la Universidad Torcuato y Delegada del grupo Mujeres 20 W20 India.

Delia Ferreira Rubio: Doctora en Derecho, consultora. Presidenta de Transparencia Internacional Anticorrupción y Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ex asesora del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación.

Ricardo Gil Lavedra: Abogado. Ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, político de la Unión Cívica Radical. Ex juez, integrante del tribunal en el juicio a los crímenes de la dictadura de 1985.

Adriana Guerrero: Activista feminista miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.

Diana Mondino: Economista y profesora de Finanzas de la Universidad del CEMA (Ucema).

María Lourdes Puente: Directora de la Escuela de Política y Gobierno en la Universidad Católica Argentina. Presido la Fundación Universitaria del Rio de la Plata y la Red Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Politóloga y Doctora en Relaciones Internacionales.

Alejandro Tullio: Es Profesor en la Universidad Nacional de San Martin. Ex Director Nacional Electoral, ex Vicepresidente y Presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, ex Conjuez de la Cámara Federal de La Plata y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

Leandro Vergara: ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.