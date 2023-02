Jorge Brito confirmó cuánto dinero le quedará a River por Enzo Fernández

Enzo Fernández rompió todos los parámetros en un plazo de tiempo demasiado corto. En solo seis meses, el mediocampista pasó de River al Benfica y de Benfica al Chelsea, uno de los equipos más grandes de Europa y que juega en la liga más competitiva del mundo. Y en el medio salió campeón del Mundial con Argentina, por si fuera poca cosa.

El crecimiento acelerado de Enzo no hizo más que sentarlo en la mesa de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y el respaldo a esa afirmación es el dinero que el Chelsea abonó por él: 121 millones de euros, pagaderos en distintas cuotas, es decir que finalmente no se activó la claúsula de rescisión (obligaría a abonarlo en un solo pago). Desde ayer que se confirmó el pase, en River mueven los dedos, hacen cuentas e imaginan posibles destinos para todo el dinero que les corresponde.

A la hora de detallar el dinero neto que debe ingresar a la tesorería de River por el 25% que la dirigencia logró retener al momento de transferirlo al club portugués, el presidente fue claro: "Son 24.748.000 dólares limpios lo que le corresponde a River, al dólar oficial, no blue. Una parte al contado y otra en cinco cuotas anuales. No es malo el negocio ya que aspiramos a que los dólares oficiales a posteriori tengan una brecha menor. Esto no cayó del cielo. Acá hay una cadena de aciertos. El primero fue el 18 de diciembre al renovarle el contrato a Enzo".