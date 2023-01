Boca Juniors - Atlético Tucumán: formaciones, TV, horarios y cómo ver la Liga Profesional

Sigue en vivo el partido de la primera jornada entre Boca Juniors y Atlético Tucumán

Boca recibe a Atlético Tucumán en casa, ante su gente y defendiendo el título logrado el año pasado en una dramática definición mano a mano con Racing y con River como protagonista secundario. Ibarra alineará a Sergio Romero para que haga su debut oficial con la camiseta xeneize. Por su parte, el Decano ya sabe lo que es ganar a su rival de esta noche e intentará repetir la hazaña.

Probables formaciones:

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Bruno Valdez, Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Óscar Romero; Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

DT: Hugo Ibarra.

At. Tucumán: Tomás Marchiori: Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Ramiro Ruiz Rodríguez; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia.

DT: Lucas Pusineri.

Horario: ¿A qué hora es el Boca vs. At. Tucumán?

El encuentro entre Boca vs. At. Tucumán arrancará a partir de las 21:30 en horario argentino, en el estadio de La Bombonera, ubicado en La Boca, Buenos Aires.

Televisión: ¿Qué canal transmite el Boca vs. At. Tucumán?

El partido entre Boca vs. At. Tucumán será televisado. Se podrá ver a través de ESPN Premium.