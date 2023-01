Ley de Nietos: Advierten que el Consulado en Buenos Aires está colapsado y no se podrá atender la demanda

La puesta en marcha en España de la Ley de Memoria Democrática, más conocida como Ley de Nietos, generó una avalancha de solicitudes y turnos de argentinos y argentinas que pretenden recibir la ciudadanía española. Ante eso, el Consulado decidió ampliar los cupos diarios pero hubo una denuncia que señaló que el organismo está "colapsado".



La situación fue alertada en los últimos días por el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de la Demarcación Buenos Aires. A través de un comunicado publicado en Instagram, dijeron que la gran demanda superó las posibilidades de dar respuesta por parte del Consulado, por lo que insistieron en pedir más recursos para ampliar la posibilidad de atención.

El documento, que fue enviado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, arranca con una enumeración de los funcionarios y funcionarias que visitaron el Consulado.

Ley de Nietos: la embajada aumentó la cantidad de turnos para tramitar la ciudadanía española

A continuación sostiene que fueron "todos altos cargos a los que el CRE Buenos Aires les trasladó la necesidad urgente de dotar al Consulado de Buenos Aires de los medios para hacer frente a la enorme demanda de gestiones que tendría que afrontar".

Inmediatamente, desde el Consejo advirtieron sobre el impacto que la situación podría traer en los trámites relacionados a la Ley de Nietos.

Se trata de la legislación que permite que hijos y nietos de personas nacidas en España y exiliadas durante la dictadura franquista puedan convertirse de manera directa en ciudadanos españoles, gozando de los mismos derechos que quienes viven a allí sin necesidad de una visa.

El colapso del Consulado y la Ley de Nietos

Como se mencionó, la puesta en marcha de la Ley de Memoria Democrática generó una alta concurrencia de ciudadanos a las oficinas del Consulado español en la Ciudad de Buenos Aires. Eso a tal punto que, como informó PERFIL este lunes 23 de enero, la Embajada de España debió ampliar la cantidad de turnos que progresivamente pasará de 100 a 200 diarios.

Sin embargo, desde el CRE sostuvieron que "con el personal existente se otorgaron turnos de nacionalidad hasta septiembre de 2023, alrededor de 25 mil" con lo que "la cuenta es sencilla, la ley es temporal y sin la dotación de personal no se resuelve la demanda".

Desde el Consejo, sostuvieron que "es esfuerzo consular, la necesaria ventanilla de información, la predisposición de todo el personal existente es notoria".

Pero más allá de eso señalaron que el Ministerio español "no instruye y no dota de forma urgente de los medios necesarios al Consulado General de España en Buenos Aires". Por eso, advirtieron que si no hay soluciones al reclamo "los descendientes de españoles residentes en esta demarcación (Argentina) no podrán adquirir el derecho que les otorga la ley".

Los beneficios de la Ley de Nietos

La nueva ley sostiene que los argentinos que sean beneficiados podrán acceder a la ciudadanía española con los mismos derechos que un español nativo que vive en España. Desde trabajar hasta circular por el espacio Schengen europeo.

Quienes pueden acceder son aquellos hijos de mujeres españolas que se hayan casado con extranjeros antes de la Constitución de 1978, y por esa razón la hayan perdido.

Ley de Nietos: 9 dudas frecuentes a la hora de tramitar la ciudadanía española

El Consulado General de España en Buenos Aires está ubicado en Guido 1770 entre Avenida Callao y Rodríguez Peña.

Además, el país europeo cuenta con otras cuatro oficinas, localizadas en Córdoba, Bahía Blanca, Rosario y Mendoza.

