Lula habló sobre las elecciones en Argentina: "No permitan que la extrema derecha gane"

El presidente de Brasil brindó su parecer sobre los comicios presidenciales que se desarrollarán este año. "La extrema derecha no funcionó en ningún país que gobernó", dijo y pidió al pueblo argentino que "no permita un desastre aquí a nivel electoral".

De visita por Argentina, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva brindó su visión sobre el futuro electoral a nivel local camino a las elecciones 2023, y pidió a la sociedad que "no permita" que "la extrema derecha gane las elecciones" tras la bilateral con su par Alberto Fernández.

Si bien no hizo mención al ex mandatario Mauricio Macri ni a las agrupaciones libertarias como la presidida por Javier Milei, dejó en claro su rechazo a la oposición.

"No me gusta hablar sobre la política de otro país, lo único que puedo decir es que cuando Alberto ganó las elecciones en la Argentina fui muy feliz", le respondió da Silva ante la consulta de Noticias Argentinas, y agregó de cara al jefe de Estado argentino: "No sé si será candidato a las elecciones o no, no sé cuántos candidatos disputaran las elecciones, lo único que espero es que la Argentina no permita que la extrema derecha gane las elecciones".

En la misma línea, el líder del PT aseguró que "la extrema derecha no funcionó en ningún país que gobernó", y envió un mensaje al "pueblo argentino" para que en uso de "su inteligencia, no permita un desastre aquí a nivel electoral" en los comicios presidenciales que tendrán lugar este año.

Desde el Salón Blanco, da Silva aprovechó la ocasión para disculparse por las críticas de su antecesor en Brasil, Jair Bolsonaro, contra Alberto Fernández, y aseguró que trabajará en el fortalecimiento de la relación entre ambas naciones.

"Quiero decirles que pido disculpas al pueblo argentino por todas las groserías que el anterior presidente de Brasil (Jair Bosonaro), que yo digo que es un genocida, por todas las ofensas que le dijo a Alberto Fernández", planteó.

Por su parte, Fernández aseguró que ambas naciones comparten objetivos en común, y comparó a los ex mandatarios Bolsonaro y Macri: "Nos siguen vinculando los mismos problemas y necesidades. Por Brasil pasó Bolsonaro y por la Argentina pasó (Mauricio) Macri. Los desafíos que tenemos son muy parecidos".

En la declaración conjunta firmada por ambas naciones, compuesta por 16 carillas, y acordada durante el intercambio, ambos mandatarios coincidieron en un cuestionamiento a la Justicia: "Resaltaron el insustituible rol que las instituciones judiciales poseen en sus ordenamientos constitucionales como garantía de los derechos de las personas frente a las persecuciones por razones políticas y el lawfare", reza uno de los párrafos conjuntos.

"Necesitamos construir amigos, socios y por eso quiero afirmar, Alberto Fernández, mi amigo y presidente de la Argentina, Brasil está otra vez de brazos abiertos para acoger a los compañeros argentinos", expresó el líder del PT.

Por último, y a su turno, el titular de la CELAC hizo referencia a los incidentes protagonizados en Brasilia por simpatizantes bolsonaristas luego de la asunción de Lula y se mostró en defensa de las instituciones.

"Quiero que sepas que desde la Argentina vamos a estar siempre a tu lado, pero no vamos a dejar que ningún delirante ataque a la democracia y las instituciones de Brasil. No vamos a dejar que ningún fascista ataque la soberanía popular", concluyó el Presidente.

