"Menos burocracia y más celeridad"; Ignacio Jarsun hizo modificaciones en el organigrama

En mi sexto día en función a cargo de Aguas del Norte Salta, inicié las modificaciones en el organigrama de la empresa buscando efectividad en las tareas.

Estoy convencido que vamos a ir mejorando en todos los aspectos. Necesitamos menos burocracia y más celeridad en las respuestas que debemos dar.

Vamos a revertir positivamente todas nuestras estadísticas, estoy convencido de eso.

Tengo muchísimos mensajes, trato de ir respondiendo, pido disculpas si me demoro en eso, voy a trabajar para que puedan encontrar soluciones a sus reclamos por las vías correspondientes. En caso de no logro eso, fracasaré, porque no podré responder individualmente a todos.

Gracias por la paciencia.